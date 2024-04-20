smart #1 Pro+新版本平價登場｜smart 香港宣佈在新電動車「一換一」計劃下，推出售價由 $269,000 起的全新 smart #1 Pro+ 版本。新版本擁有獨特的外觀設計和充滿活力的車內氛圍，勢必為香港車迷帶來耳目一新的純電駕馭體驗。



smart #1 Pro+ 採用了前衛時尚的配色 —— 宇宙黑車身搭配亮光黃車頂，再加上全新三幅式設計的 19 吋合金輪圈，令整體外觀更顯年輕動感。車廂內飾同樣別具匠心，閃電灰內飾與車身形成鮮明對比，打造活力四射的駕駛環境。

smart #1 Pro+正式推出，將以一換一完全免稅價發售。

在動力系統方面，smart #1 Pro+ 同樣配備永磁同步電機，可輸出高達 272 匹的最大馬力和 343 牛頓米的峰值扭力。66kWh 的電池組亦為它提供了 420 公里的 WLTP 續航里程，讓你自在暢遊。smart #1 Pro+ 標配多項智能駕駛輔助系統，包括側鏡盲點偵測顯示（BSD）、車前（FCTA）及車後（RCTA）橫越預警系統、行車線輔助系統（LKA）等，大大提升行車安全。

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全新 smart #1 Pro+ 版本現已開放預訂，預計最快可於今年 7 月交付。有興趣的車迷可於 smart 網上平台或親臨柴灣及紅磡陳列室，搶先體驗這款令人心動的電動跑車。

同時，smart 香港亦為 Premium 及 BRABUS 版本調整零售價，讓它們在新電動車「一換一」計劃下更具競爭力。smart #1 Premium 現售價由 $319,000 起，而 smart #1 BRABUS 則由 $369,000 起，兩款型號均有現貨供選購，可立即交付。