小米平板 Redmi Pad Pro 香港$1,999開售，闊銀幕大芒有防藍光設計，長期睇戲、打機眼也不累，256GB內置更加插SD卡可以save大量劇集檔案，比容量相近的iPad足足便宜一半。

超闊螢幕、震撼音效

Redmi Pad Pro 使用16：10 寬闊螢幕，Gorilla® Glass 3 強化機面內準有2.5K（2,560 x 1,600）249ppi 細緻度，更取得TÜV萊茵低藍光、無閃爍認證，播放高清內容細節豐富， 120Hz 更新率確保多app同步時仍能流暢無縫切換，看漫畫、追劇、打機都睇得舒服。鋁合金一體式機身內置了支援 Dolby Atmos 的四聲揚聲器，提供超闊螢幕、震撼音效。

小米 Redmi Pad Pro 紅米平板$1900開售

小米 Redmi Pad Pro 紅米平板$1900開售

4微米製程八核CPU

現在《原神》《崩鐵》對硬件都有一定需求，要打手遊夠快當然要用新款CPU，以2千有找機價計，紅米 Redmi Pad Pro 用到高通4nm 工藝制程 Snapdragon 7s Gen 2 （八核，高達2.4 GHz）算非常之好，它更設有micro SD卡槽，最多可支援1.5TB擴展儲存空間。具備 10,000mAh 大容量電池及33W 快充，用足一日都不怕斷電。

紅米 Redmi Pad Pro 用到高通4nm 工藝制程 Snapdragon 7s Gen 2 （八核，高達2.4 GHz）

配件夠專業

小米 Redmi Pad Pro 紅米平板除了睇睇片、打打機，還很有野心的加設了多款配件，包括 Redmi Pad Pro 雙面保護套：藍／黑兩色（＄199）、 Redmi Pad Pro 鍵盤保護套（$349）以及Redmi 靈感觸控筆（$299），具備 4,096 級壓力感應和 240Hz 的採樣率，一樣可以平玩電繪及文書處理。

Redmi Pad Pro 雙面保護套：藍／黑兩色（＄199）、 Redmi Pad Pro 鍵盤保護套（$349）以及Redmi 靈感觸控筆（$299）

Redmi Pad Pro 提供煙青綠、石墨灰及淺灣藍三色和各一個容量版本：8GB+256G， 建議零售價為港幣$1,999。

Redmi Pad Pro 提供煙青綠、石墨灰及淺灣藍三色和各一個容量版本：8GB+256G， 建議零售價為港幣$1,999。

凡於6月1日至6月14日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com 、香港指定零售商門市及網站購買Redmi Pad Pro，可獲贈保護套（價值港幣$199），先到先得，送完即止。

Redmi Pad Pro規格表

螢幕：12.1” 2.5K （2,560 x 1,600）螢幕，249ppi1

120Hz AdaptiveSync 更新率2

亮度：500 nits（typ），HBM 600 nits

支援：Dolby Vision

配色：煙青綠、石墨灰、淺灣藍，鋁合金機身外觀設計

尺寸: 280mm x 181.85mm x 7.52mm7

重量：571g

效能：Snapdragon® 7s Gen 2／4nm 工藝制程／八核CPU，高達2.4 GHz

GPU：Qualcomm Adreno

作業系統：Xiaomi HyperOS

Micro SD 支援可至1.5TB

後置鏡頭： 800萬像素1/4”，f/2.0, 1.12μm後置鏡頭

前置鏡頭：800萬像素前置鏡頭

音效：四立體聲揚聲器

電池與充電：10,000mAh（typ） 電池／支援 33W 快充4

連接：USB Type-C／ Wi-Fi 6／ BLUETOOTH 5.2

