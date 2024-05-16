小米7大新品速覽　主打Redmi K70 Ultra　還有M30全能掃拖機器人

小米發新品的速度就是一個字：快。幾乎每天都有小米新品面世，大家也都習慣了小米在各大領域的頻繁「搶鏡」。話不多說了，咱們直接看看小米的 7 大新品都有什麼。



小小劇透一下，有Redmi K70 Ultra的最新消息，也有超實用的小米 45W GaN 小布丁充電器套裝，更有清潔好物小米米家全能掃拖機器人 M30哦！

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1、小米 Redmi K70 Ultra 最新爆料：手機通過 3C 認證

根據最新消息，小米現有一款型號為 2407FRK8EC 的手機新品通過了國家 3C 質量認證入網，結合此前爆料的訊息來看就是Redmi K70 Ultra。在認證訊息界面可以看到，這款手機由惠州光弘科技代工，採用了 120W 的 MDY-14-ED、MDY-16-EB 充電器。

而根據其他數碼博主的爆料，小米 Redmi K70 Ultra 搭載聯發科天璣 9300 + 旗艦平台，採用 5500mAh 大電池方案，配備 1.5K 8T LTPO 新基材新屏幕，峰值亮度達到 5000 尼特以上，主打「至尊性能 全面 AI」。而根據 Mi Code 的訊息顯示，Redmi K70 Ultra 的內部代號為「rotko」。Redmi K 系列的代號通常是畫家的名字，而馬克•羅斯科（Mark Rothko）應該是指美國畫家，被稱為「色域繪畫」或「晚期繪畫抽象」的最重要代表人物之一。

2、小米 Redmi Pad Pro 平板：新配色 1499 起（人民幣）

根據redmi 官方微博，Redmi Pad Pro 平板電腦將於 5 月 17 日上線配色「淺灣藍」。

新配色的Redmi Pad Pro 平板電腦配置與原有一致，採用高通驍龍 7s Gen2 處理器，最高支持 8GB+256GB 內存組合，搭配2.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多檔可變刷新率，獲中國質量認證中心視覺健康友好度 S++ 認證、三重萊茵護眼認證等。

續航方面，10000mAh 電池，支持 33W 快充及反向充電功能。

軟件方面，出廠搭載小米澎湃 OS，支持 5G 網絡共享、無線副屏、鍵鼠共享等生態互聯功能。

此外，它還有配件相送，靈感觸控筆（4096 級壓感，書寫延遲最低 5ms）、Redmi 首款鍵盤式雙面保護殼。

據悉，Redmi Pad Pro 6GB + 128GB 售價1499 元（人民幣），還是很便宜值得入手的哈！

3、小米米家無線吸塵器 2 顯塵版 ： 24kPa 吸力，899元（人民幣）

清潔家電方面，小米上架了小米米家無線吸塵器 2 顯塵版，最早5 月 20 日上午 10 點開啟預售，5 月 31 日晚 8 點支付尾款，到手價 899 元。

米家無線吸塵器 2 顯塵版採用綠光精密顯塵技術與梳齒式防纏設計，提供多合一刷頭與壁掛式充電架，還可購買濕拖套裝。綠光精密顯塵技術通過獨特曲面透鏡 LED 燈，可實現 30cm 廣域探照範圍，55° 科學聚光，實現 16 倍灰塵放大。

清潔效果方面，米家無線吸塵器 2 顯塵版採用最高轉速 10 萬轉 / 分鐘的高速無刷電機，最大吸入功率 150AW，可提供 24kPa 的吸力。

4、小米 6A USB4 編織高速數據線 ：支持 240W 快充，99 元

之前賣 SU7 的時候大家不是見到了一條很牛的數據線麼，現在與那條神線接近的另一款數據線發售了。小米上架了一款 6A USB4 編織高速數據線，1 米長度，支持 40Gbps 傳輸速率與最高 240W 快充，售價 99 元（人民幣）。

據悉，小米 6A USB4 編織高速數據線支持 40Gbps USB4、可實現最高 8K 60Hz 視頻傳輸。充電方面，這款數據線支持 6A 大電流與 PD 3.1 協議，支持最高 240W EPR 快充，向下兼容小米 120W / 90W / 67W 快充。

5、小米米家全能掃拖機器人 M30：帶基站，可拖地和自清潔，2599 元（人民幣）

另一款值得關注的地面清潔好物，就是小米米家全能掃拖機器人 M30。這款掃地機器人擁有 7000Pa 吸力，支持扭動式貼邊擦地，支持三重激光避障，配備 120 度廣角激光探測能力，號稱能夠減少邊角漏掃，同時支持拖布智能升降。

基站方面，擁有「多合一自清潔基座」，配備 4L 水箱，支持免洗拖布，免晾曬，自集塵，號稱最長 75 天扔一次塵袋，同時支持垃圾自動打包，支持選配自動上下水裝置。整體看來在 2K 價格段非常能打了！

6、小米 42 英寸米家風扇燈：模擬太陽光，燈+吊扇有點奇葩，599 元（人民幣）

最新消息，米家吊扇燈 42 英寸現已上架京東並開啟預售，預售價 599 元（人民幣），首發可減 30 元。不過嘛，這個燈+吊扇的組合，稍微有點不倫不類，你覺得呢？

米家風扇燈以太陽光光譜為基準，模擬真實光照，打造舒適的家居照明環境。該風扇燈具備定製全光譜燈珠、舒適自然風、Ra97 顯色指數、專屬睡眠模式等一系列特性。據介紹，其以太陽光光譜為基準，可模擬真實光照，參考教室照明標準，官方更稱可營造舒適的學習氛圍。

風感方面，該產品號稱經過數次「自然採風」模擬，預設湖畔、果嶺、露營、梯田四種戶外場景風感模式，支持風量自動調節。

電機方面，配備了高性能直流電機，額定功率為 35W，風量可達 160m?/分鐘，號稱睡眠模式下 8 小時電費僅為 0.081 元、關燈最小運行聲音為 32dB（A）、最大風量噪音值為 54dB（A）。

在其連接米家 App 後，可選擇「睡眠風」模式，可根據人體體温晝夜變化完成風量自動調節。支持小米澎湃智聯，可被多個設備終端聯動控制，自帶遙控器。

7、小米 45W GaN 小布丁充電器套裝：45W 快充，59 元（人民幣）

最後還有一款小甜品給大家：小米 45W GaN 小布丁充電器套裝。這個充電套裝採用 GaN 氮化鎵快充技術，支持 45W 快充，體積 29mm?，方便收納。充電方面，支持 PD 3.0/ QC 3.0/ PPS 協議，兼容市面主流智能手機，支持給 iPhone 15 系列手機快充，最高可提供 45W 的充電效率哦！

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