小米首款豎向摺疊手機MIX Flip要來了？備3種鏡頭外還有這些賣點

近日，有網友發現小米一款型號為2405CPX3DC的小米5G數字移動電話機已經通過了3C認證，預計不久之後就會正式官宣。



根據入網訊息顯示，這款小米MIX Flip支持67W充電，不支持衛星通信。值得注意的是，盧偉冰也開始在個人微博預熱小摺疊相關消息，表示大家都把小摺疊手機叫作「美麗的小廢物」，並詢問用戶對它最大期待/要求是什麼。

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根據之前的曝光消息，小米MIX Flip配備了兩塊屏幕，其中內屏為中置挖孔設計，外屏則位於攝像頭模組下方。此外，該機還將搭載徠卡三攝系統，預計會涵蓋廣角、超廣角和潛望式長焦三種鏡頭，並有望支持光學防抖功能。

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