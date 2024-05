Samsung Galaxy Book4 Edge上市+售價|Samsung最新推出的 Galaxy Book4 Edge,擁有款革命性的 AI 手提電腦,集結了頂尖的硬體配置和創新的人工智慧技術,為用家帶來前所未有的個人電腦體驗。



Galaxy Book4 Edge 配備了強大的 Galaxy AI 系統,支援最新的 Wi-Fi 7 無線網路標準,讓用家無論是跨裝置連接還是雲端運算,都能享受到高速無縫的體驗。即便是在離線狀態下,內建的裝置 AI 效能也能持續學習,提升用家的生產力。更棒的是,它還支援 Copilot+ 功能,讓你能用日常語言來和電腦互動,大大改變了傳統的人機互動模式。

Galaxy Book4 Edge與其他Galaxy 裝置連動工作效率大大提高。

另一個特點,就是 Galaxy Book4 Edge 和其他Samsung Galaxy 裝置的完美整合。透過 Link to Windows 功能,可以輕鬆地將手機連接到電腦,在更大的屏幕上使用手機的 AI 功能。還有 Circle to Search with Google 功能,讓用家可以將手機上的搜尋結果同步到電腦,並直接複製貼上,工作效率瞬間翻倍!

當然,硬體性能也是 Galaxy Book4 Edge 的一大亮點。搭載專為 AI 設計的 Snapdragon X Elite 處理器,擁有高達 45 TOPS 的 NPU 運算效能,各項 AI 功能運作起來更加流暢迅速。超長的電池續航力可支援長達 22 小時的影片播放,配合超快充電功能,可以隨時隨地釋放創意,完成更多工作。

用上最新Snapdragon X Elite 處理器,性能超卓。

說到創意,Galaxy Book4 Edge 的 Cocreator 程式絕對是創作者的夢幻逸品。運用裝置的 AI 功能,可以輕鬆地將草稿和文字變成藝術作品,用文字指令創作全新設計。而 Windows Studio 的多種影音效果,更能全面提升你的視訊創意。另外Galaxy Book4 Edge 採用了 Dynamic AMOLED 2X 觸控抗反射旗艦級顯示屏,支援 120Hz 高刷新率,呈現極致的顯示效果和影院級的亮度色彩。即使在戶外,Vision Booster 功能也能確保用家可以清晰觀看螢幕畫面。

Galaxy Book4 Edge 16吋(配備Snapdragon® X Elite X1E-84-100處理器,16GB RAM + 1TB)售價為$14,680;Galaxy Book4 Edge 14吋(配備Snapdragon X Elite X1E-80-100處理器,16GB RAM + 512GB)售價為$11,980。