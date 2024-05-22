三星Galaxy Book4 Edge上市及售價｜超強AI＋Snapdragon X Elite
Samsung Galaxy Book4 Edge上市＋售價｜Samsung最新推出的 Galaxy Book4 Edge，擁有款革命性的 AI 手提電腦，集結了頂尖的硬體配置和創新的人工智慧技術，為用家帶來前所未有的個人電腦體驗。
Galaxy Book4 Edge 配備了強大的 Galaxy AI 系統，支援最新的 Wi-Fi 7 無線網路標準，讓用家無論是跨裝置連接還是雲端運算，都能享受到高速無縫的體驗。即便是在離線狀態下，內建的裝置 AI 效能也能持續學習，提升用家的生產力。更棒的是，它還支援 Copilot+ 功能，讓你能用日常語言來和電腦互動，大大改變了傳統的人機互動模式。
另一個特點，就是 Galaxy Book4 Edge 和其他Samsung Galaxy 裝置的完美整合。透過 Link to Windows 功能，可以輕鬆地將手機連接到電腦，在更大的屏幕上使用手機的 AI 功能。還有 Circle to Search with Google 功能，讓用家可以將手機上的搜尋結果同步到電腦，並直接複製貼上，工作效率瞬間翻倍!
當然，硬體性能也是 Galaxy Book4 Edge 的一大亮點。搭載專為 AI 設計的 Snapdragon X Elite 處理器，擁有高達 45 TOPS 的 NPU 運算效能，各項 AI 功能運作起來更加流暢迅速。超長的電池續航力可支援長達 22 小時的影片播放，配合超快充電功能，可以隨時隨地釋放創意，完成更多工作。
說到創意，Galaxy Book4 Edge 的 Cocreator 程式絕對是創作者的夢幻逸品。運用裝置的 AI 功能，可以輕鬆地將草稿和文字變成藝術作品，用文字指令創作全新設計。而 Windows Studio 的多種影音效果，更能全面提升你的視訊創意。另外Galaxy Book4 Edge 採用了 Dynamic AMOLED 2X 觸控抗反射旗艦級顯示屏，支援 120Hz 高刷新率，呈現極致的顯示效果和影院級的亮度色彩。即使在戶外，Vision Booster 功能也能確保用家可以清晰觀看螢幕畫面。
Galaxy Book4 Edge 16吋（配備Snapdragon® X Elite X1E-84-100處理器，16GB RAM + 1TB）售價為$14,680；Galaxy Book4 Edge 14吋（配備Snapdragon X Elite X1E-80-100處理器，16GB RAM + 512GB）售價為$11,980。