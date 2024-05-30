用SoSIM賺超市優惠券 自由鳥$38移民養號碼Plan｜無合約SIM卡優惠｜近年不少人都選擇無合約SIM卡，無約束之餘自由度大，今次小編為大家介紹2個無合約SIM卡優惠，分別可以用$38養號，以及獲得超市優惠券，即睇詳情啦。



市面上有不少無合約SIM卡提供平價的上網服務計劃，而且彈性亦較大，可以控制每個月的支出，近日有兩款SIM卡都有優惠，提供$38的「養號」計劃，方便移民的人士保留原有的香港電話號碼；另外亦有SIM卡公司推出超市的禮券。

HK01圖片（彭樂程攝）

1.自由鳥$38移民養號碼Plan

平價無合約SIM卡之一的自由鳥正推出優惠，推出$38低用量月費計劃，每月600MB高速數據(42Mbps)，其後以128kps速度上網，包含1000分鐘本地通話，以及可以免費在海外接收香港SMS，適合低用量或移民想保留號碼的人。不過要留意此計劃需要預付首6個月月費(即$228)，第7個月起才按月收費。

2.SoSIM 回贈超市優惠券

另一個平價SIM卡SoSIM則有自選本地/外遊計劃。$33可享有首30日50GB任用數據及1500分鐘本地通話。其後$42/30日，並升級至5000分鐘任用數據，及享有60GB任用數據，超過用量後降至128kbps。而即日起至2024年12月31日，用戶可以以＄50 購買原價＄75 百佳吃喝玩樂券以及 2 張 1 日500MB FUP本地數據通行證。而SoSIM增值$200就可以延續1年有效期，並獲得$240儲值額，其中的$15及$25分別會在第3及第6個月存入。而$200儲值額可以用來購買4套吃喝玩樂券，包括價值$220的百佳吃喝玩樂券及 8 張 1 日（500MB FUP）本地數據通行證。變相入$200儲值額即賺$220價值的禮券。