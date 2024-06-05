假iPhone換真機轉售｜中國詐騙集團假iPhone換真機轉售Apple十年蝕$9000萬 影響真用家｜中國有詐騙集團用了長達十年時間，將假iPhone送到Apple官方維修換真機，再到市場上轉售，在十年間讓Apple蝕超過$9000萬港元。



近年大眾都可能不時收到各類詐騙電話，稱自己有包裹出問題，又或者帳號涉及風險。不過近日Apple遭受的詐騙並非近年之事，而是捲入長達十年的騙局。

中國詐騙集團假iPhone換真機轉售Apple十年蝕$9000萬（Apple)

人生有幾多個十年？不少人用十年完成一個中學及大學學位，又或者由社會新人變成公司主管。不過在中國就有詐騙集團自2014年起，用十年時間用假iPhone、Apple Watch及iPad等，到Apple換真機再轉售，一共換了超過16000部真iPhone，讓Apple損失超過$9000萬，目前有5人遭到指控。

人生有幾多個十年？有人選擇用十年讀書，亦有人選擇用十年詐騙。（巾幗梟雄）

而為了令假iPhone更逼真，騙徒更盜取了大量的正版序號以騙過Apple員工。由於裝置具有真實但被盜的序號，裝置的真實所有者可能會被剝奪AppleCare維修保障，讓真正的用家也受到牽連，而案中的騙徒也預計要面臨多年監禁。

5人用10年換16000部機，假如沒有其他人協助，即是說每人每年要換320部機，要達到此成績，更要尋找適合的貨源及做好時間管理去換機。若然騙徒將此心力放在正道上，也許也能作出另一番成就吧。

消息來源：WCCFTECH