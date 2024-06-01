HG突擊自由高達極海量囤貨打擊炒賣、炒家發文爆SEED怒吼：公平咩｜SEED FREEDOM 高達 HG 1/144 突擊自由高達極重頭作5月25日上市，日本炒家大手掃貨後，BANDAI竟然忽然派發了海量產貨，有炒戶似乎因此賠本損手，竟在討論區上發文投訴BANDAI並「反對增產」、歪理連篇。



妄想一盒「HG極突」賺3000日圓

原來BANDAI早就算計HG突擊自由高達極需求甚大，搶必被炒家掃貨；BANDAI在6個月前已經開始安排廠房24小時增產，睇準第一批貨被炒家搶購一空，由原價2970日元標高到6800日元時，忽然將囤貨多月的海量模型一次過推出市面，連便利店、超市都有貨，旨在人人買到、打擊模型炒賣。

HG突擊自由高達極海量囤貨打擊炒賣｜炒家發文爆SEED怒吼：公平咩

炒高達無罪！萬字奇文反對BANDAI增產

資本主義社會自由市場、炒賣轉售不犯法，但價錢當然亦有升有跌，炒家平時牙刷刷，點知BANDAI一招囤貨就被打殘，有炒家在Yahoo 知識寫了萬字奇文表達不滿，當中的理論有多扭曲？馬上來睇睇：

【反對增產突擊自由高達極，有必要連便利店都賣模型咩？】

呢件事搞到我地呢班轉賣屋（炒家）研修會要開緊急會議😡

集會啱啱先完，好多人心中一肚火，好想問候人伯母😡

我哋成班炒家本來貨好晒，2970日元入貨，再用6800日元賣出，最終有成20幾人入咗好多貨。點知你轉頭就黎增產，真係有有必要連便利店都賣模型咩？（今次萬代在日本安排到連Fami mart、Lawson都有貨）我地仲有好多行家住得好遠，花高昂交通費去台場Gundam Base入貨，你咁樣增產搞到我地全部蟹晒！公平咩！

近年日本每有新高達模型發售，各零售點前都會人山人海

BANDAI應該感激炒家、唔係封殺

如果唔係我地炒家推高Gunpla（高達模型）既價值，人人都擔被受矚目，點會有今時今日既人氣？我地轉售商一直相信，我地有份為呢個人氣產業作出貢獻，倍感自豪，而家點解會落得如此下場？

其實BANDAI不時都會出手打擊炒賣，比如RG神高達都曾經派海量貨打炒。

真相其實係畀蛇頭搵笨

明明研修會（研修會其實即是一班炒家蛇頭、收學費教人炒高達，再帶班人去台場掃貨，詳情可以睇另一篇文：高達模型炒賣特訓班學生炒MGSD怨嫌得少｜網民：美化炒賣仲唔知足）同我地講，如果努力轉賣高達模型，一年賺1000萬日圓唔係冇可能，點知連續幾隻飛升自由、不朽正義全部都蟹晒，通街都係貨，GW（日本黃金周）根本一隻牌賣唔去，通通都係搵笨。我仲開始覺得，個班所謂靠炒高達年收八2000萬既王牌炒家，部車又舊又爛，仲有人見到佢地半夜去吉野家兼職，根本係吹大咗！

近年日本每有新高達模型發售，各零售點前都會人山人海

炒賣提升高達形象、增進爸爸與子女溝通

想買高達模型？落便利店都有啦！而家Gunpla已經變成咁cheap既野，班細路仲點會對佢感興趣？再咁落去Gundam食得屎啦！一定要做到人人都想買，但買極都買唔到，物以稀為貴，咁樣商品先至會有魅力㗎。

我地炒家就係想令到細路買唔起，大家買得起，咁樣爸爸就可以增加同子女既溝通，根本係用心良苦，我地都係為咗細路既笑容，先忍痛高價轉售高達啊！

我地唔炒人本來都有正職，但喺公司過得唔如意，仲畀權力壓迫、無辦法再打工，先至會去做轉售。我地面對人生逆流，勇敢咁轉型面對，想逆轉乾坤改變命運，點解萬代連呢啲小投資都要阻頭阻勢？

高達變晒蟹、冇得退訂炒家點生存？

我明明想cut單、我真係cut，但間間零售都有好多新條款去阻我地退，連訂金都拎唔返。你理網店同零售鋪，點解可以對客人既損失擺出一副事不關己既嘴臉？

以前炒到冇貨，我地炒家都會退錢畀客人啦，而家到我地囤貨，又有邊個可憐我地？仲有呀，唔好講拎黎炒，正常買家你睇睇一街都係貨，唔覺得搶到勁野既成功感打咗折扣咩？

作為Gundam粉絲，希望各位發表意見。

今次真係高達變晒蟹

搵食啫？我想㗎？

講多句：雖然被人誤解，你為咗人人有高達玩就增產，但點解要無視將高達當作投資，從而獲利既人。咁樣做生意既咩？真正高達fans之前都出錢出力，不惜一切去搶；而家變到唔使任何努力就買得到，你點對得住一直以黎付出極大代價入貨既高達真飯？

你地人成日覺得炒家自由自在、唔使返工、唔使交稅，冇錯當中可能真係有人年收達到2000萬日圓，明你地網民嫉妒，但更多人其實只係靠轉售吊住條命咋！

各位高達fans，連出高價買模型、幫助生活窮苦既炒家既慈悲心都冇？

就係因為咁，所以日本先會出現少子化啊！

總結，其實記者覺得呢篇係曲線抽水潮文，但因為實在太搞笑，所以先以港式口語文法翻譯，當中一些用詞或跟日本原文有出入，但只係想大家都有得笑。

