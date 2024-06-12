Switch 2代發表未？任天堂6月大型網上直播名單意外流出率先爆料｜有外國爆料人事先張揚，任天堂將於6月尾舉行網上發布會 Nintendo Direct for June 2024，網民就測想會不會先公布Switch 2代主機情報！不出數天後，又有網媒流出疑似6月19日Nintendo Direct 的直播rundown，可以看出當天發表的新遊戲名單，究竟有沒有Switch 2呢？



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近日有人在Reddit流出Nintendo Direct for June 2024的直播rundown，首先可見正式直播日為美國時間6月19日，直播內容為2024年8月至12月的新作遊戲，包括《火焰之紋章 聖戰之系譜》可以在switch online 免費玩；還有一系列新作：

《Luigi's Mansion 2 HD》（6月27日）

《Luigi's Mansion 2 HD》（6月27日）

《Luigi's Mansion》（6月19日）

《Super Monkey Ball: Banana Rumble》（6月25日）

《Metroid Prime 2／3 HD重製版》（7月）

《SteamWorld Heist II》（8月8日）

《F-ZERO GX Remastered》（9月）

《Mass Effect Legendary Edition》（10月）

《Metroid Prime 4》(10月10日)

《Metroid Prime 4》(10月10日)

《Mario Party: Multiverse Mania》（10月24日）

《GTA V: Premium Edition》（11月）

《GTA V: Premium Edition》（11月）

《The Legend of Zelda: Crown of Destiny》（11月）

《Dragon Quest 3 HD-2D Remake》（11月）

《Dragon Quest 3 HD-2D Remake》（11月）

《Jurassic World Evolution 2: Complete Edition》（11月）

《Epic Mickey: Rebrushed》（12月）

《Epic Mickey: Rebrushed》（12月）

2025年新料未見Switch2、得兩大炒冷飯神作

直播會中關於2025年新料暫未有Switch 2消息，仍然集中在Switch的來年新作，包括Level 5 全新作品《Decapolice 奇幻生活》以及名作續集《雷頓教授與蒸氣新世界》。任天堂自己就有兩款經典遊戲的高清重製版，包括每代任天堂主機都要炒一次冷飯的GameCube《薩爾達傳說：黃昏公主》（The Legend of Zelda：Twilight Princess HD Remake），以及《薩爾達傳說 風之律動》 (The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Remake）。

Level 5全新作品《Decapolice 奇幻生活》