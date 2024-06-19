House of Marley POSITIVE VIBRATION FREQUENCY 藍牙耳機｜勁襯山系穿搭｜apple AirPods Max 及 Sony WH-1000XM5，Bose 700，頭戴式大耳機不單音色好隔音佳，更重要是可以襯衫。來自韓國、再hit到日本同香港，大耳機已成為流行時裝配搭單品之一。本文介紹多款不同風格的大耳機，包括最新推出，由已故牙買家雷鬼歌手Bob Marley後人開發的新耳機POSITIVE VIBRATION FREQUENCY，木紋機身、Rasta 雷鬼風三原色，加上環保材質，山系少女必用。

牙買加傳奇Bob Marley後人主理

牙買加傳奇雷鬼樂英雄Bob Marley，雖然已經過身多年，但他激情鬥志、自由博愛的精神卻是未生不滅，其家族後人近年開發了品牌 House of Marley，除了機身風格很有雷鬼style、別樹一格，更重要是使用木材、環保橡膠等素材製作，外型好睇、定價亦相宜。新作頭戴式藍牙無線耳機「POSITIVE VIBRATION FREQUENCY」，名字取自「愛的頻率」528hz，聽說能夠令聽眾打開心靈，接收愛與正能量。

Marley POSITIVE VIBRATION FREQUENCY 藍牙耳機

Marley POSITIVE VIBRATION FREQUENCY 藍牙耳機

機身特殊物料、宣揚環保精神

House of Marley POSITIVE VIBRATION FREQUENCY 藍牙耳機並不是以規格或新技術為賣點，更著重是機身設計中的細節及背後精神，又使用FSC 認證的木材、鋁製和 REWIND™ 再生尼龍布等環保永續材料。

有彩色有純黑｜襯衫多選擇

「PVF」分為雷鬼風 Rasta 彩色版（已發售）及純黑版（ 7 月上市），前者在細節位加入象徵Bob Marley 的 Rasta 紅黃綠三色點綴，日常穿搭及山系衣著亦非常適合；而純黑版則採用全黑色配色，令木飾面板上的M字logo轉成啞黑，頭樑改用灰白花紋織布包邊，適合深色低調衣著。

音色清爽、機身可摺易戴易帶

音色方面記者覺得它沒有刻意渲染低音，bass量恰到好處，音色活潑飽滿且穿透力十足，人聲與中音清晰，聽起來很清爽，適合節奏感十足的歌曲。配合34小時長氣續航力以及抵玩的$680機價，機身可摺起便於攜帶，反映出Bob Marley希望音樂大同的精神，人人有歌聽。

基本功能特色：

藍牙： 藍牙5.2

續航時數： 34小時

重量： 215g

配色：Rasta 配色、黑色

配件：耐磨不縫布物料USB-C充電線

售價：$680

查詢：9723 5623 (Opus CP Limited)

襯衫之推薦01｜MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機

MONDO ON-EAR FREESTYLE 似足80年代聽Sony Walkman時必用、耳機面有橙色海棉的頭戴式耳機，左右耳機面設定為兩個巨型旋扭鍵，用手指篤實面板轉轉轉：左耳跳歌、右耳調節音量，由外觀至操作都很80'S。（MONDO ON-EAR FREESTYLE 售價：$599）（詳細介紹文：MONDO ON-EAR FREESTYLE藍牙耳機｜仿80年代Retro風好似聽Walkman）

襯衫之推薦02｜Rock友戴 Marshall MAJOR V

上網搜尋Y2K Headphone，不少介紹中都有出現結他喇叭廠Marshall的頭戴式耳機，外型粗獷，記者推介行藍牙5.4的新機Marshall MAJOR V。雖然外型甚舊款差不多，勝在實耳機頭帶做得比上代更緊，耳罩位更貼耳，隔音效果提升。另外，它終於可以配合手機app（MAJOR IV不支援手機app的），右耳的金色按扭依然健在，定可以按壓+上下左右四方向扭，1粒掣支持多功能；左邊耳追加了「M」字自定鍵，可以用app事先定好用途，比如一鍵更替ANC模式，轉換EQ設定。（$3299／Streetvalue）（詳細介紹文：Marshall MAJOR V／MINOR IV 藍牙耳機開箱｜K11 PopUp店買機送禮）

頭戴式藍牙耳機 Marshall MAJOR V 表面沒有改過，其實耳機頭帶做得比上代更緊，耳罩位更貼耳，隔音效果提升。 (鍾世傑 攝)

襯衫之推薦03｜Sporty時裝襯 Sony ULT wear

香港最多人用的藍牙耳機，Sony WH1000XM5必屬Top 3，但太多人戴、你又不想變「量產型女子」，可以考慮XM5的平價改良版Sony ULT wear ，定價僅需$1599港元，是XM5的一半。但改用新開發40mm動圈單元，加上V1處理器，加強低音衝擊力，最值得一提是機身的實體「ULT」按鈕，似足《狂野時速》入的戰車開Nitrous氮氧加速，點一下會開動「ULT1」 重低音。（$$1599／Sony）（詳細介紹文：Sony ULT wear藍牙耳機｜震撼低音售價僅XM5一半、更有1優點完勝）

Sony ULT wear頭戴式藍牙耳機針對XM5用家不滿作改良，價錢更大眾化（鍾世傑 攝）

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女生配戴大耳機只係襯衫：唔會介意音色

日本電視節目《ZIP!》街頭訪問穿戴頭戴式耳機的路人，發現不少驚人真相及有趣的穿戴方法。首次主持感到好奇，如今AirPods Pro 這類真無線藍牙耳機體積小巧、音色也不錯，為何有人會走回頭路戴大耳機呢？當中有3個原因：

電視節目《ZIP!》截圖

原因1｜只當裝飾根本不聽歌

原來韓國妹子1年前已經玩穿起頭戴式耳機、襯搭「y2k」風打扮，為了襯出懷舊感，就有人開始將「大耳牛」耳機掛在頸上，又或是當頭箍架在頭上當飾物。淘寶甚至出現一些只售數十元，無法聽歌、只是飾物品的假耳機。

最多人用的款式是Skullcandy和Marshall，外型不能太過hi－tech。（電視節目《ZIP!》截圖）

原因2｜音色及降音均比真無線好

亦有些人喜歡大耳機的ANC降嘈做得比真無線出色，在街上聽歌同時是想靠耳機隔音。嘉盈BB也有戴1More Sonoflow大耳機拍IG相。別以為好貴，原來只賣＄599。香港網紅及地下idol 770 NANASE就先後用過Bose 及Mondo的大耳機。

嘉盈BB也有戴1More Sonoflow大耳機拍IG相。別以為好貴，原來只賣＄599。（左圖：＠kaaying219 圖片)

原因3｜戴著可保暖又有安全感

日本那邊有些街訪者就解釋，戴大耳機會有種安全感，而且冬天出街耳仔會很凍，所以直接戴大耳機取代保暖耳罩，夾在頸上也起到擋風作用。香港這邊天氣潮濕，大汗人夏天很難戴大耳機，所以冬天也是耳機出動的好時機。

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