iPhone終於支援通話期間錄音功能　但有1限制條件令網民大為不滿

在剛剛結束的WWDC24上，蘋果公司終於宣佈了其最新的移動操作系統——iOS 18的正式發布，並帶來了一個讓廣大用戶期待已久的特性：iPhone支持通話錄音功能。



iOS 18的新功能，似乎頗有吸引力。（apple）

這一功能的加入，不僅解決了長久以來iPhone用戶在通話錄音方面的困擾，更被廣大業界和消費者視為一次「史詩級」的更新。

iPhone終於可以在通話期間錄音了。（apple）

長久以來，iPhone用戶一直對通話錄音功能有着迫切的需求。在許多場景中，如商務會議、法律取證、個人備忘等，通話錄音都顯得尤為重要。

由於隱私政策考慮，Apple手機一直未能在通話時直接錄音。（apple）

然而，由於技術限制和隱私政策的考慮，蘋果一直未能在其操作系統中直接集成通話錄音功能。這也使得許多用戶不得不借助第三方應用或者外部設備來實現這一需求，這不僅操作繁瑣，而且可能存在數據安全和隱私泄露的風險。

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逆天更新！支持通話錄音但要通知對方

但是，為了保證用戶知情，蘋果表示，通話錄音開啟時，參與者都會自動收到通知。

蘋果通話錄音通知對方的設定也引起了許多網友的吐槽。

網友表示：

「逆天版本更新，錄音還會通知對方，這還有啥意義呢」。

其他網民留言：

「錄音還體貼的通知對方，真行，尷尬的想找個地埋了」

「就是因為沒有這個功能才棄用的，現在有了還要通知對方跟已讀未回有啥區別」。



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