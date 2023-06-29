SoundPEATS Opera 05｜買藍牙耳機，多數不是美國貨就會揀日本牌子，但其實中國也有不少發燒耳機、線材品牌，性價比超高！好像來自深圳的SoundPEATS（泥炭），已經成立了13年，賣到全球30個地區。日本燒友比香港人更不抗拒「中華耳機」（日本人都這樣叫中國耳機），性價比極高的SoundPEATS耳機自18年起常於日本亞馬遜暢銷榜進佔三甲位置。而今次香港代理就引由了最頂級的Soundpeats降噪系列旗艦作SoundPeats Opera 05！使用12mm大動圈+兩動鐵三單元組合，但售價只不過賣$999 HKD！



1000港元內有靚聲！眾籌界人氣作終於量產

SoundPeats Opera 05可說是改良自2022年尾一隻知名作Air3 Deluxe HS ，有Hi-Res認證，能使用Sony LDAC 藍牙編碼，並在耳機單元的質素、藍牙制式版本方面作出updated。原本這個project是Kickstarter眾籌商品，派完首批貨後，終於推出大貨供一般用家購買。

眾籌界人氣作SoundPEATS Opera 05 終於量產

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靚聲的代價…機身有點巨型

外型方面， Opera 05走一條很安全，比較成熟的路線，黑色機身加上金色電鍍細節，機面panel印有磨沙的「5」字樣代表Opera 05。整個外觀很「佬」，加上耳機的尺寸比較巨型，個人覺得比較適合男性／大耳仔的用家配戴。女仔／細耳來用會戴得比較辛苦，聽到一半有機會因耳機本身重量已滑動移位。

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音色順滑自然耐聽

SoundPeats Opera 05，使用12mm大動圈+兩動鐵三單元組合，分別負責超高／高／中／低頻，金屬導音管減少信號損失 ，記者用它配apple music收聽李榮浩《烏梅子醬》及告五人《好不容易》等舒情、節奏慢一點的歌曲，覺得它的三頻音色整合得順滑而完整，細節保留得算多，而且調音很自然，適合長時間配戴、收聽任何類型歌曲。不過記者覺得它的低音有點人工後製味，有點刻意去加重，如果你都有同感，可以開SoundPeats的手機app做微調。

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ANC降噪不過不失｜連線非常穩定

其ANC降噪聲稱達30dB，自己試過只屬不過不失，且只有開／關／通透模式3選1，沒有微調等級，又要長按耳機面板1.5s轉mode，這一點實在不太好。雖然彈Opera 05機身大隻但它有前後雙洩壓孔設計，消除開ANC降噪時令人不自然的耳壓，加返少少分數。

手機app無法更改耳機panel單點／雙點等輕觸設定，希望可以改良。（鍾世傑 攝）

Opera 05機身有點巨型，但它有前後雙洩壓孔設計，消除開降噪時令人不自然的耳壓。（鍾世傑 攝）

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LDAC駁Android｜對音源質素有要求

Opera 05 可以用LDAC連接Android機，但記者留意到如果選用LDAC的話，對歌曲的訊源質素要求就會比較高，如果收聽的串流歌曲不是高解析度無損file，聽感會比AAC駁iPhone嫌差。而正因為這個特性，記者覺得Opera 05 配iPhone聽Apple Music已經是很高質的聽覺享受，如果駁Android可以試試RIP CD 過file入機聽，會更加盡用Opera 05的高規格硬件。

Opera 05 如果選用LDAC駁 Android手機，對歌曲的訊源質素要求就會比較高。（鍾世傑 攝）

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總評分85pts：千元內靚聲之選，真係抵用

記者認為現時市面1000元樓下TWS藍牙耳機，SoundPeats Opera 05 的音色絕對可以排3甲（但音色這回事是很主觀的），如果能改變一下通話質素，更新手機app追加觸控panel自定用途，就會更令人滿意。

SoundPEATS Opera 05 ＄999（鍾世傑 攝）

SoundPEATS Opera 05 產品規格：

驅動器類型：12mm動圈驅動器



﻿頻率範圍：20HZ-40kHZ（進階）



﻿驅動器靈敏度：30dB @ 1kHz 無線連接：藍牙5.3



聲音功能：主動降噪、透明模式



音訊編解碼器：AAC、 SBC、 LDAC 防水等級：IPX4



電量：連耳機充電盒約33小時



售價：＄999



平機靚聲推薦02｜Anker Soundcore Liberty 4 NC

其上一代 Liberty 4 是記者2022年CP值之王推薦機！接下來7月它會推出輕度改良型Anker Soundcore Liberty 4 NC，改用11mm新版動圈音色更好，ANC降噪有大幅改良，可因應環境作出自適應。總電量更由28小時提升至50小時！而且機身顏色選擇更多。$899

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平機靚聲推薦03｜Sony WF-C700N

這款C系列耳機，定位屬於方便全日舒適佩戴的生活用機型，顏色選擇又多，配色又可愛，包括黑、白、鼠尾草綠、薰衣草紫。耳機與充電盒卻做得更加輕巧，戴上耳尤如無物。藥丸型充電盒很可愛，也很喜歡耳機面使用實體鍵，比輕觸式更好手感。

Sony WF-C700N｜HK$999（Sony／2833 5129）

Sony C700N具備同公司中階機Linkbuds同規格的ANC降噪功能及通透模式，弱點是內置電池續航力比較短（尤其是使用ANC降噪時），而且未使用最新版藍牙，無法做到多點連線。另外，它並不具有無線高解析度LDAC連線能力及DSEE EXTREME數碼音效檔案升頻能力，但如果你是iPhone用家，反正也支援，就沒所謂了。HK$999（Sony／2833 5129）

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平機靚聲推薦04｜AVIOT TE-M1

AVIOT TE-M1是一款半開放式藍牙耳機，配戴後耳仔跟耳機中間有一定的空間，長期配戴也沒有局促感覺，亦能聽到外界的聲響；AVIOT TE-M1音色難與入耳式耳機比較，但人聲清晰、低音不會太過強烈。它的粒粒型耳機設計很可愛，電鍍面非常漂亮；TE-M1有黑、白、黃及紫 4 色可選。

AVIOT TE-M1｜HK$798 （Winner Concept／2407 1118）

M1有IPX5防水性能，原廠附有3種不同長度耳翼的矽膠套，矽膠套會將整隻耳機著住，令耳機更加貼耳不會輕易掉下。電量方面，由於沒有降噪功能，所以充滿電一次可用 10.5 小時，連同充電盒合共有 29 小時可用，很適合喜歡全日戴耳機的人和職業司機。HK$798 （Winner Concept／2407 1118）

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平機靚聲推薦05｜ag UZURA

ag UZURA 藍牙耳機｜「UZURA（うずら）」即日文鵪鶉，正好形容日本品牌ag這款像鵪鶉蛋一樣小巧圓滑的全無線藍牙耳機TWS，滿足「聲音」、「穿戴感」和「易用性」共3個需求，提供7種顏色的選擇，並採用ag特有的防指紋污染原創「粉雪塗裝」上色，使主機和充電盒都非常容易清潔。更詳細的試用感想可參考以下文章：LINK($698／ECT)

UZURA是ag 2021年推出的「COTSUBU」（日文：小粒納豆）基礎款的升級版