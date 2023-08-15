消委會真無線藍牙耳機評測報告2023年版公開，73款測試樣本售價由$209至$3,680，當中7成／49款為最全流的ANC主動式降噪型號。當中Apple Air Pods Pro 2在各方面都取得高分、分數排頭位；而想不到1對價值千二蚊的Honor耳機，分數竟比3千6的B&O Beoplay EX同分，計性價可算勝出。



7成樣本為ANC主動式降噪耳機、已是標準功能

消委會公開2023年版真無線藍牙耳機評測報告，73款測試樣本售價由$209至$3,680，當中7成／49款為最全流的ANC主動式降噪型號（active noise cancelling, ANC），即內置環境收音咪，整AI換算後播放聲波以抵消環境噪音，已經可說是真無線耳機的標準功能。

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在73款樣本中，$598的Honor Earbuds 2 Lite 是定價最平兼具ANC主動降噪的機種。

消委會評測49對降噪耳機

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消委報告評分準備01｜音響質素



是次評測由5位專業試驗人員負責，分別試聽：人聲演講、古典音樂、流行音樂及爵士樂4類聲音檔案。報告指出整體音色最佳為Airpods Pro 2 及Airpods Gen 3，評審員認為兩款樣本音色和諧悅耳，清澈且有活力，獲5點評分。而官方售價為$1299的Honor Earbuds 3 Pro，竟與定價$3678的B&O Beoplay EX同得4.5分，可能是這次評測中CP值最高之耳機。

消委報告評分準備02｜音效加強設計



另外亦評測了：防止漏聲、降噪效果、無線防干擾能力、電池電量表現幾部份。記者作為一個香港人，對於消委報告得出「全部樣本藍牙無線操作絲毫不受干擾」感到很好奇，究竟他們有沒有走出街頭試用？降噪效果及防漏聲設計沒有發現表現特別差的款式，AirPods 3 沒有耳膠也沒有漏音？真的很神奇。

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消委報告評分準備03｜舒適度



評審員認為Airpods Pro 2、Airpods Gen 3及Watch Buds佩戴感最舒服，獲4點評分。

消委報告評分準備04｜綜合表現



針對耳機、充電盒、耳膠、充電線的製造質量，部分樣本充電盒塑膠外殼不夠堅固，難以從外觀分清左右耳、容易戴曾方向。並點名評測Urbanears Alby 各方面都有改善空間，僅得2點評分。

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其他買機考試因素1：電量及充電盒



73款樣本全為內置鋰電的藍牙（bluetooth）無線耳機，各樣子的電池表現能力差異頗大，充滿電量後使用時間最短由2小時43分鐘至最長14小時3分鐘。另外，如想延長耳機用量，可關上較耗電的降噪功能，必要時甚至可以改用單耳，輪流使用左／右耳，讓另一邊耳機收入充電盒重新重電。

各款耳機都需要放入跟機附送的充電盒才能充電，而充電盒內亦有鋰電池，以USB充電線充電。當中只有1、2款機不具有快充功能（比如充6分鐘可以1小時等），而大部份樣本的充電盒，都能配合無線充電板充電。是買機時要考慮的一個因素。

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其他買機考試因素2：穿戴方式、機身防水



穿戴款式方面，只有2款仍使用掛耳招，其他均為入耳式（IEM），全部樣本都可以單邊使用左／右耳操作大部份樣本報稱有IPX4或以上的防水設計，能抵禦運動出汗、或輕微的淺水、滴雨狀況。