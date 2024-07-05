HOVERAir X1 Smart自拍飛行機推出｜日本限定版HOVERAir X1 Smart超輕AI飛行相機香港推出，為航拍愛好者帶來全新的拍攝體驗。這款專為日本市場打造的飛行相機，以其革命性的輕量化設計和先進的AI功能，必將掀起一股自拍、航拍新潮流。



HOVERAir X1 Smart輕巧機身

HOVERAir X1 Smart最大的亮點，莫過於其破天荒連電池的99g機身重量。不僅令用家能夠輕鬆攜帶，隨時隨地展開拍攝，更契合了日本政府對不足100g無人機豁免註冊的法規要求，大大簡化了用戶的飛行準備流程。此外，全新設計的摩打及螺旋槳較上一代產品降噪5dB，確保拍攝過程更加安靜不擾民，讓用家得以全身心投入創作。

只有99g重的HOVERAir X1 Smart自拍飛行機，十分方便

有別於前代的折疊式設計，HOVERAir X1 Smart採用了固定式的一體化機身，搭配強韌材質打造的全包圍邊框，大幅提升了HOVERAir X1 Smart抗摔耐用性能。即便在意外碰撞，也能有效避免機身變形或損毀。

基本已有5個模式可隨時轉換，還有一個自定模式可利用手機設定。

輕鬆上手3秒即飛

HOVERAir X1 Smart與以往簡單操控一樣，用家只需長按電源鍵並點選預設拍攝模式，短短3秒即可完成起飛前準備，迅速捕捉稍縱即逝的精彩瞬間。不僅如此，機身還內置了多達8種預設拍攝模式，用家可根據拍攝需求，輕鬆實現懸停自拍、智能跟隨、環繞、俯拍、漸遠等多種炫酷特效，一鍵打造電影級畫面。

拍攝的影片可以直接在手機上觀看及上載至不同的社交平台

雙位充電座 續航無憂

HOVERAir X1 Smart單次充電可連續飛行約10分鐘，拍攝約20段AI輔助短片。為了滿足更長時間的拍攝需求，新推出的隨身雙位充電座內置了5000mAh大容量電池，滿電後可為飛行電池額外充電2.5次。創新的雙位設計，支持同時為兩塊電池充電，配合快充功能，大大縮短了等待時間，讓用家盡情享受拍攝的樂趣。

黑／白兩款顏色選擇

AI加持拍攝更智能

HOVERAir X1 Smart在輕巧的機身內，藏著強大的AI芯片和算法。Qualcomm晶片和人像識別功能，讓鏡頭始終精準鎖定拍攝主體；VIO視覺慣性里程計和ToF雷射測高系統，確保機體在高速運動中也能精準定位；AI智能算法更可自動分析場景，優化拍攝參數。此外，隨著飛行次數的累積，還可以解鎖更多進階功能，如旋轉上升的俯拍模式、反向跟隨等，玩法更加豐富有趣。

隨時充電座可令航拍時間延長2.5倍。

另外，新機延續了前代機型的三重穩像系統，通過雲台、EIS電子防抖和水平校正技術的完美結合，即便在4級風力下也能穩定拍攝。在影像品質方面，它支持最高2.7K@30fps視頻錄製和1200萬像素靜態照片拍攝，並提供HDR高動態範圍模式和連拍功能，全面滿足用家的創作需求。拍攝完成後，還可通過實時同步功能，第一時間將作品分享至社交平台。

新機售價為，2電加隨身雙位充電座combo 套裝（$3698），以及包含3電池加隨身雙位充電座的增量套裝（$3,898）。