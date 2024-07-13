Sony ZV-E10 II推出｜Sony 最近推出第二代 ZV-E10 影像創作相機—ZV-E10 II。作為 ZV 系列中備受好評的 APS-C 機型，ZV-E10 II 延續了上代優勢，為各位內容創作者提供簡單、輕巧又多工的拍攝工具。保留了不少熱門功能基礎上，新機型在性能和易用性方面均有顯著提升。



Sony ZV-E10 II 採用了約2600萬像素的 Exmor R CMOS 感光元件，並配置 Sony 最新的 BIONZ XR 影像處理器。除了提升影像素質，新機型在自動對焦和影片拍攝能力上亦有十足進步。Cinematic Vlog 模式和全新垂直使用介面，讓用家簡單地拍攝出電影感十足影片。使用大容量 Z 電池，不僅延長了續航時間，更方便用家進行直播和檔案傳輸。加上僅重約377g的機身，更是手持拍攝的理想之選。

Sony ZV-E10 II 升級創作神器

除了強悍的性能，ZV-E10 II 還提供了豐富的創意工具。10種預設風格，可即時將照片和影片渲染出獨特的視覺效果。用家更可透過 8 項設定對每種風格進行微調，打造專屬的影像風格。一鍵啟動的 Cinematic Vlog 模式，更是製作電影感Vlog的利器。透過預設的長寬比、幀率和對焦速度，即可輕鬆拍出大片感十足的影片。另外，5種「Looks」和4種「Moods」濾鏡，更讓創意表達更上一層樓。

新機ZV-E10 II 延續了眾多深受用家喜愛的實用功能。759點相位對焦系統，配合即時眼部偵測和實時追蹤，輕鬆捕捉人、寵物乃至飛鳥的精彩瞬間。5.6K超採樣和動態影像穩定，即使在4K拍攝中，也能獲得穩定、細膩的畫質。產品展示模式和背景虛化功能，讓用家輕鬆拍攝出吸睛的開箱和測評影片。柔膚效果、縮時攝影等實用功能一應俱全。可變指向性的高效三聲道收音咪，更是Vlog拍攝的得力助手。

除了強大的拍攝性能，ZV-E10 II 在連接性和易用性上同樣有出色表現。5GHz Wi-Fi 讓直播更流暢，USB 3.2 Type-C 接口則實現高速檔案傳輸。Creators 應用程式和Sony螢幕閱讀器功能，讓後期和分享變得更加便捷無障礙。

同場加映：E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II - 為Vlog而生的輕便變焦鏡

作為 ZV-E10 II 的套裝鏡頭，E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II 可謂是為Vlog拍攝量身打造。這支Sony第75款E mount鏡頭，以其輕巧的體積和多功能的焦段而著稱。35mm全片幅等效24-75mm的焦段，涵蓋了從廣角到中長焦的實用範圍。4枚非球面和1枚ED鏡片的光學設計，確保了優異的成像素質。107g的輕量化機身，讓它成為名副其實的隨身利器。

電動變焦搭配平滑寧靜的馬達，在變焦時也能保持準確對焦。內建光學防抖與機身防抖（包括動態模式）的協同工作，大幅減少手持拍攝時的畫面抖動。而呼吸補償功能，更是確保在對焦時畫面不會產生明顯變形，營造電影般平滑的視覺體驗。

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II 將與 ZV-E10 II 一同於8月2日正式發售。無論單獨選購還是以套裝形式購入，都是是Vlogger和影像創作者的忠實拍檔。ZV-E10 II 售價為港幣$7690。另有ZV-E10 II可換鏡頭APS-C相機連E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II鏡頭套裝，售價為$8,690。

