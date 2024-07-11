《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》影評觀後感｜喜劇武打精采如全盛期港產片｜因為要準備採訪香港區《名偵探柯南》電影版30周年主題展，只看過十幾集電視版的筆者，因為搜集資料而開始對系列感興趣，決定入場睇這部在日本大收105億日圓的新作《100萬美元的五稜星》。這也是我首次入場看柯南電影，觀後感是精采豐富：神秘推理、動作、浪漫喜劇間的平衡出色，就算是新fans都能看得過癮。



柯南查案查到北海道

故事講柯南的宿敵「怪盜基德」預告偷取兩把有特殊價值的日本刀，柯南跟少年偵探服部一直追查至北海道函館，發現事件跟幕末豪傑土方歲三，以後它只用過一晚的神秘日本刀「星稜刀」有關，延伸至跟兇狠的敵人爭奪二戰寶物下落，當然也少不了柯南必有兇殺案推理元素！當中更有很多北海道風景睇，後尾更跟JR北海道新幹線聯乘，「鐵膠」一定要留意。

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《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影海報

武打元素滿滿打鑊甘

電影的動作場面非常多，甚至有少少似90年代成龍喜劇+武打形式的港產片，有趣是，散場時聽到旁邊的柯南女fans講，呢部電影版有少少唔似一般柯南，那似乎因為今集的主題與日本刀有關，所以武打成份比過去作品更多！

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《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影插圖

服部、和葉愛情線勁sweet

另外，記者也很喜歡電影中的飛車場面，有一段是小柯南跟服部坐上電單車邊打邊追逐，感覺真的很像全盛時期的港產喜劇式武打片（相比下而家港片太嚴肅了、下下都乜乜風暴、乜乜戰爭，壓力山大）。而「西之名偵探」服部跟青梅竹馬女生和葉的愛情故事分量適中又夠sweet，二人的關西腔非常可愛，就算我根本不認識這兩個角色，也能自然融入故事，最後兩人欣賞百萬美元夜景時的示愛場面，令人睇得感動又爆笑。

想知怪盜基德真身．散場後別走

電影在宣傳時已經有強調，今集將公開要角「怪盜基德」的真實身份，他在電影中跟兩位少年偵探亦敵亦有的互動，還有幾場戰鬥、救人場面都好精彩。「怪盜基德」其中一個能力是易容，大家可以細心留意一下，究竟電影中那個角色是他扮演的、那個「不是」，最後一定要等到完場字幕最後一刻，你就會終於明白「怪盜基德」的樣子為何跟柯南未變成小朋友前的工藤新一那麼像樣。

《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影劇照

日本網民：4DX版好似入咗USJ咁正

今次記者是收看一般電影銀幕尺寸的2D版本，但留意《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》在香港上映方式有特別安排，7月10日是會先上映IMAX版，之後將陸續在7月18日上映 2D、4DX / MX4D版。睇日本網民評價，這個版本令作品有如去了USJ睇「柯南4D電影」般精彩，在空中飛行時的風，幾位格劍時的座位擺動，加上多種閃光效果，特效跟作品有非常出色的一體感，暴力震動場面比預期中少，座位擺動都是有需要才加，不會過火到影響欣賞故事，搞到我都想再入場。

《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影劇照

劇情緊張．有條不紊

記者自己感想是，這套《柯南》電影的動作元素的確很豐富，而且有不少奇想天開的誇張手法，謎題解決得好好，故事雖然複雜但處理得有條不紊，令人難以預測事件背後真兇是誰，而且故事當中有數舍轉折，令人睇得相當興奮。

《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影劇照

《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影劇照

就算不了解系列角色，只要事前簡單上網看一點角色簡介都能輕鬆投入。不過由於角色數目及支線鋪陳甚多，電影中段是曾經出現太緊密而變得沒有起伏的悶場，但及後就開始漸入佳境，最後結局亦不會令人失望。一向喜歡挑剔電影情節是否合理的香港觀眾，適宜暫時不要「柯南上身」，抱住開心入場、熱鬧享受的心情，那麼你對於這部《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》的評份一定會更高。

《名偵探柯南:100萬美元的五稜星》電影劇照

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另外，散場後還可以買飛睇尖沙咀《柯南展》香港站，入面的pop up store有很多《100萬美元的五稜星》的紀念品賣，又可以睇舊電影的打卡／互動位，好開心。早鳥76折購票

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真相只得一個！（鍾世傑 攝）