AV女優2024年6月排名｜田野憂被封「110cm暗黑有村架純」出道奪冠｜日本Bookmate書店2024年6月影碟排名榜公開，今個月冠軍新人田野憂話題性極高，她被封「110cm暗黑有村架純」，一出道就奪得排名冠軍。



「110cm暗黑版有村架純」田野憂

為何新人田野憂會被封「110cm暗黑有村架純」呢？暗黑版當然是指她的職業是愛情動作片女優，而110cm不是指她的身高那麼矮，而是胸圍尺寸（日本人以cm做單位），換算下是43英寸，據說大學一畢業就被星探發掘出道下海。2024年小試牛刀在《週刊Post》雜誌拍寫真封面，即令該書刊成為銷量冠軍，難怪6月發首支影片，亦都成功出道即奪冠。（田野憂 官方X戶口）

「110cm暗黑版有村架純」田野憂

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排名No.100至No.1倒數圖輯

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甜到爛牙｜堀田真央

片廠moodyz新人堀田真央今年20歲，是一位笑起來甜到人蛀牙、被指曾面試參演NHK晨間日劇的陽光女孩，與不成比例的H Cup好身材做成巨大反差，更有個設定指她純過蒸餾水，出道前只曾跟一位男性拍拖，並無任何經驗。(堀田真央 官方X戶口）

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AV女優TINA｜下個月扮長耳精靈魔法師

想不到《低俗喜劇》中的「換臉拍三級片」做法，竟然有一日成真！有片商以AI Deep Fake 換臉技術，將AI女角樣貼上真人女優頭上拍片，更大膽cosplay某知名RPG的女主角「TINA」（明既人會明），成功連續兩個月占據排名頭15位內。不過這個AI女優將會每出一支新片都會改名，現時其X已經改名為アイナリンド，下支片將會扮演最近流行的「長耳精靈魔法師」。（アイナリンド官方X）

（アイナリンド官方X圖片）

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回帶睇｜2024年5月AV女優排名榜 No.25 至No.1 倒數圖輯

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回帶睇｜2024年4月AV女優排名榜 No.25 至No.1 倒數圖輯

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