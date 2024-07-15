動漫節2024必買玩具Figure推薦｜今年動漫節雖然入場方法好像有點複雜，但記者收到風今年場內商戶數量勁多，必買好似如玩具figure、動漫精品、打機遊戲產品都非常豐富，以下就簡單推薦10樣必定要留意，頭籌人士必搶之物。



如果想買動漫節2024門票入場，留意今屆將不設現場售票，可考慮使用01Space買電子飛，仲有5蚊優惠：動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

SEED 20周年電鍍色高達模型套裝

特別版高達模型每年都有很多入場者排隊掃，在10幾款特別版中，記者就推薦SEED 20周年電鍍色模型套裝，set裝包括HG 自由高達／正義高達／天意高達（＄650）另外還有HG彩色透明版Destiny Gundam（＄180），搶不到RG Destiny Gundam Spec II可考慮。（動漫節BANDAI攤位發售）

機動戰士高達 SEED 20週年機體套裝 [電鍍版]（＄650）

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香港動漫節2024｜頭籌抽籤免排通宵｜必買限量周邊+多國嘉賓名單

她只是個嬰兒呀！SOAP Studio 燦子寶寶／燦子雷鬼

曾搞到fans半夜去7-11等開賣的大眼妹「燦子」公仔，近半年不斷出各種趣怪造型款式，在ACGHK香港動漫節亦有2款將優先現貨發售。記者自己就最喜歡「燦子寶寶人偶」，大眼睛天真無邪的她、掛住口水巾，戴住藍色BB帽，個藍色奶嘴仲可以自由折除，而且身體加了爽身粉香味，成個組合太cute了吧！（$199／每人限購2件）

燦子寶寶（$199一隻／每人限購2件）

另外就有雷鬼樂手版，小燦一身Bob Marley造型，綁住髒辮雷鬼頭、戴草帽，最有趣是她的皮膚會因應氣氛而變色，35 度以上時會變成古銅色；溫度降至 35 度以下就會美圖秀秀變返白！（$199／每人限購2件）

（$199一隻／每人限購2件）

Kaiju One 50cm高大型零號機改搪膠

以香港為基地的art toys品牌Kaiju One，今年會在動漫節內發售50cm高大型零號機改搪膠($3100)，以及東寶正式援權的30cm 高哥斯拉 1994 搪膠（$1800），此外還有《神勇飛鷹俠》第2季版本「鳳凰號」Gatchaman Phoenix （$650）（Kaiju One 攤位：第4屆潮巨匠藝術玩具展場Booth : A34）

50cm高大型零號機改搪膠($3100)

threezero訂金屬色EVA 2號機

threezero的日系機械人合金figure近年發展成功，在香港動漫電玩節2024期間將推出五款限量版模型：比如黑色版百獸王、竹谷隆之監修的傳說巨神、《超時空要塞》美版VF-1J待於會場供即購／預訂。記者推薦《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 正規實用型2號機（金屬配色），初號機會場限定金屬色版已成炒價珍品，人氣不弱的2號機相信一樣搶手。（香港會議展覽中心Hall 1 D22展位）

CSL攤位！$2980出PS5 Digital Slim版主機

今年PS5及Xbox照樣會在CSL攤位見fans，並推出幾個特惠價出機方案，包括2980出PS5 Digital Slim版主機（送手掣），還有會場限定價出Xbox series S 主機再送明禎BB公仔。

必搶限定版超合金初號機／飛翼高達／萬能俠

除了高達模型，BANDAI今年還極少有地在動漫節內發售特別版超合金玩具！包括3款紀念超合金誕生五十年「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」的figure：Metal Build 初號機、Metal Robot魂 飛翼高達、超合金魂「革進版」鐵甲萬能俠。（未定價／TAMASHII NATIONS展位：C02 & 銷售區：C01）

Sky X 水桶腰三一萬能俠戰損版

本地品牌Sky X Studio 的傑作「水桶腰」三一萬能俠，竟然那麼快就出改版，他們將會在動漫節開售500隻來自另一套作品《真三一萬能俠 vs Neo 三一萬能俠》的戰損版Getter 1（ Damaged Ver. updated）($1798／攤位：C30)

Hot Toys愛你、死侍愛你！

Hot Toys今年力谷MCU救世主之作《死侍與狼人》的figure，另有約2000平方尺展位的巨大展區，相信同時會場就會見到新電影的相關figure展品。另外，會場還有限定600隻紅銀色Iron-man figure，以及限定350套HONŌ STUDIO漫威漫畫《X-Men》狼人(Brown Suit) figure，女仔跟小朋友應該最想要《玩轉腦朋友2》Q版公仔。（Hot Toys展位：F01）

限定600隻紅銀色Iron-man figure

限定350套HONŌ STUDIO漫威漫畫《X-Men》狼人(Brown Suit) figure

《玩轉腦朋友2》COSBI Q版盲盒抽選公仔

《龍珠 Z》動畫放映35 周年周邊

今年是《龍珠 Z》動畫放映35 周年，「異度空間工作室」宣布推出一系列官方授權的《龍珠 Z》周邊產品系列，包括滑鼠墊、兩傘、T恤、充電寶、環保袋等等，滿足各位龍珠Fans。（異度空間工作室攤位：C20,22)

「異度空間工作室」宣布推出一系列官方授權的《龍珠 Z》及《新世紀福音戰士》周邊產品系列

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芙莉蓮/無職轉生/鬼滅福袋

木棉花有多部經典動畫及大熱新番的精品福袋，包括《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》等等，粉絲不要錯過！（木棉花攤位：B35)

木棉花有多部經典動畫及大熱新番的精品福袋

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URDU 玩具動物園

舊年URDU大搞星爺《食神》主題，今年就傾向女生少少，主打兩個新面世的自家創作公仔系列：窩心包點系列「Bunmiebun胖包点」、胖嘟嘟「BBLUGA」紓壓公仔系列，以及萌爆的小饅頭蛙Momochichan，當然還有人氣的FUWAFUWA草泥馬系列。（URDU 攤位: C16）

Bunmiebun胖包点系列（留意商品不包括蒸籠） 售價：港幣$69 / 單盒；港幣$345 / 全套