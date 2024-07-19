Redmi K70 至尊版性能搶先看　除5500mAh+120W快充外還有這些賣點

Redmi K70 至尊版即將正式發布，很多用戶都對這款新機的性能配置相當期待。



筆者為您簡單總結了該機的性能、配置等賣點，到時候發布會聽個價就行了。

Redmi K70 至尊版（Redmi）

1、性能：天璣9300+加持，還有獨顯晶片

Redmi K70 至尊版被官方稱為是「性能魔王」，其搭載的天璣9300+晶片相比上代CPU性能提升了40%，同時功耗降低了60%，GPU性能提升了46%，功耗降低了40%。在安兔兔跑分測試中，該機跑出217萬分的成績，是高端旗艦水平。

性能魔王（Redmi）

30分鐘《原神》平均幀率可達59.8，憑藉最新一代3D冰封循環冷泵技術，遊玩過程中也沒有明顯發燙。

30分鐘《原神》平均幀率可達59.8（Redmi）

與天璣9300+晶片搭配的還有一顆狂暴遊戲獨顯D1晶片，通過自研AI超級視覺引擎實現了超分和插幀技術，遊玩《原神》等手遊時可以開啟智能插幀、超級畫質等功能，畫面流暢的同時降低功耗。

原神效果（Redmi）

2、屏幕：1.5K 144Hz旗艦直屏

Redmi K70 至尊版正面採用6.67英寸OLED四等邊直屏，支持1.5K分辨率以及144Hz高刷，全屏激發亮度1600nits，明亮環境下玩遊戲也清晰。

K70 至尊版屏幕支持3840Hz高頻PWM調光（Redmi）

夜晚環境下，K70 至尊版的屏幕支持3840Hz高頻PWM調光，減少頻閃對眼部帶來的不適感。

3、續航：5500mAh+120W快充

Redmi K70 至尊版也是用上了超百瓦快充，120W這個速度已經是高端旗艦水平。5500mAh大電池不到半小時就能充滿。

120W快充（Redmi）

小米自研的快充晶片澎湃P2、電源管理晶片澎湃G1的組合能有效提升充電效率，使用壽命也更長。

續航效能不錯（Redmi）

經過5小時重度續航測試後，Redmi K70 至尊版剩餘電量為66%，日常使用無須頻繁充電。

4、影像：IMX906主攝，告別「性能旗艦掃個碼」

影像素質上，Redmi K70 至尊冠軍版配備了5000萬像素主攝+800萬像素超廣角+200萬像素微距的組合，其中主攝採用索尼IMX 906傳感器，有助於收集更多光線，改善圖像質量。

Redmi K70 至尊版拍攝效果（Redmi）

不錯的鏡頭素質搭配高畫質閃電快怕2.0、夜梟2.0、小米同款大師濾鏡等影像「黑科技」，K70 至尊版日常拍照還是比較出色的。

Redmi K70 至尊版拍攝效果（Redmi）

5、外觀及其他：澎湃T1信號增強晶片加持 IP68防塵防水安全有效

Redmi K70 至尊版配備鋁合金磨砂邊框，背部四曲等深玻璃後蓋，握持感比較舒適。

Redmi K70 至尊版配備鋁合金磨砂邊框，背部四曲等深玻璃後蓋，握持感比較舒適。（Redmi）

除了冰璃藍、晴雪白、墨羽黑三款配色，該機還與蘭博基尼汽車 SQUADRA CORSE跨界互作，帶來一款K70至尊冠軍版，設計更別具一格。

（Redmi）

其他配置方面，本機支持IP68防塵防水，減少生活中潑濺損壞風險；首發搭載小米澎湃T1信號增強晶片，官方表示Wi-Fi性能提升12%，GPS導航性能提升20%，能智能識別用戶在不同場景中的使用需求，優化網絡連接速度。

「省流」看完Redmi K70 至尊版的配置，你喜不喜歡這款「性能魔王」呢？

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