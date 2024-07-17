Apple推出新品午夜色HomePod mini 環保升級採用100%再生織物
撰文：中關村在線
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全球科技巨頭蘋果公司近日宣佈了一項重要產品更新，正式推出採用100%再生織物製成的全新午夜色HomePod mini智能音箱。此次創新不僅彰顯了蘋果在推動環保材料應用方面的堅定承諾，也為消費者帶來了更加時尚且可持續的智能家居選擇。
這款午夜色HomePod mini在外觀設計上實現了藝術與科技的完美融合，其獨特的無接縫透聲織網設計不僅保證了音質的純淨無損，還賦予了產品優雅而低調的外觀質感。搭配完全發光的背光觸控板，用戶可以在指尖輕觸間輕鬆操控，享受便捷的智能生活體驗。
午夜色HomePod mini帶你體驗便捷的智能生活：
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尤為引人注目的是，午夜色將成為HomePod mini系列中的又一亮點配色，與現有的黃色、橙色、藍色和白色等鮮豔色彩並駕齊驅，為消費者提供了更加豐富的個性化選擇。這一新配色不僅滿足了不同用戶的審美需求，也進一步豐富了蘋果智能家居生態的多樣性。
據悉，全新午夜色HomePod mini的售價保持親民，仍為港幣749元，旨在讓更多消費者能夠輕鬆擁有這款集環保、科技、美學於一身的智能音箱。
該產品將於7月17日（周三）正式上市，屆時將在美國、加拿大、中國大陸、新加坡以及全球其他28個國家和地區的Apple Store零售店同步發售，消費者可通過線上線下多種渠道進行購買。
蘋果公司的這一舉措，再次證明了其在推動行業可持續發展方面的領導地位。通過不斷引入環保材料和設計理念，蘋果正引領着全球科技行業向更加綠色、低碳的未來邁進。
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