CASETiFY 《ONE PIECE 海賊王》聯名系列再度登場，新作為動畫版播出25週年紀念作，特別設計的logo包含海賊旗、25th紀念、以及CASETiFY的「C」字樣，當中代表One Piece 偉大遺產的「25 週年紀念印章編年史金色手機殼」更屬限量特別版，8月8日正式開售。



「25 週年紀念印章編年史金色手機殼」採用玩 CASETiFY 經典貼紙風格設計，主角當然是25週年紀念logo款式，旁邊還有紅髮贈帽、舉手代表朋友證明、海軍旗等等小圖案，令人馬上回憶起草帽小子一伙冒險旅程。（同款還有黑底銀線金標誌版本）

CASETiFY ONE PIECE 25週年聯名系列

此外還有五檔／太陽神尼卡路飛／通輯令／烈陽號／新四皇等《海賊王》fans一定喜歡的主題。One Piece 迷如果要換手機殼，總會選到一款合心水。同系列還有iPad套、AirPods Pro套、MagSafe充電座、車用無線充電器、平貼式指環支架等等，定價由HKD $319 至 HKD $789。

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此外還有五檔／太陽神尼卡路飛／通輯令／千陽號／新四皇等主題。

One Piece 迷如果要換手機殼，總會選到一款合心水。

另外推薦三款CASETiFY比較少見的商品：ONE PIECE 25 週年限量滑鼠墊、配件抹布，以及「記錄指針」Apple Watch 錶帶，印上航海地圖及烈陽號的圖案設計。

ONE PIECE 25 週年限量滑鼠墊、配件抹布及 Apple Watch 錶帶，印上航海地圖及烈陽號的圖案設計。

ONE PIECE x CASETiFY 聯乘系列將由 8 月 8 日起於 CASETiFY.com、CASETiFY Co-Lab app（已在 App Store 上架）及全線 CASETiFY STUDiO 發售。