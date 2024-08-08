Apple 推iPad iPhone iOS 17.6.1更新 修正進階資料保護錯誤問題｜Apple 於上周(7月30日)推出 iOS 17.6 之後，突然又於今日(8月8日)推出 iOS 17.6.1，以修正進階資料保護錯誤問題，即睇詳情！



iOS 17.6新功能

在上一次的iOS 17.6中，Apple新增了多項功能，包括Apple News+（不支援香港）可以支援在主螢幕和鎖定螢幕Live Activity，用家可以同時玩遊戲及得知時事，除此之外訊息應用程式亦有新設置，讓用家過濾未知的寄件者。另外 SOS 緊急衛星服務擴展到日本。即使在當地沒有訊號或 Wi-Fi 網路時都可以緊急發送訊息（不過此功能不支援港版iPhone）。

iOS 17.6.1 更新內容

而最新iOS iOS 17.6.1的更新重點中提到，今次的更新的主要是修正進階資料保護無法啟動或停用的錯誤問題。亦修復了導致某部份人無法啟用或停用該功能的問題。

「進階資料保護」是iCloud 的一項功能，用於附加安全性加密機制，利用點對點加密技術以保障 iCloud 的資料安全，只有 Apple ID 信任的裝置才可以解鎖iCloud 資料鑰匙。可防止第三方存取從一個人發送到另一個人的任何資料。避免 iCloud 帳戶中的資料落入不法之徒之手。

即睇iOS 17.6.1下載步驟⬇

iOS 17.6.1 和 iPadOS 17.6.1 可以透過前往「設定」>「一般」>「軟體更新」以Wi-Fi下載到 iPhone 和 iPad 上。