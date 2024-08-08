環保署在全港超過百個公共屋邨設置智能廚餘機，方便居民回收廚餘之餘，更可以儲綠綠賞積分，換取日用品，以及食物。可是，自推出以來，一直都有用家反映儲分機制有改良的空間，近日更有網民找到有居民利用漏洞，直接把一包新的鹽分次倒入智能廚餘機，以獲得更多積分。



近日 Facebook@「西貢將軍澳討論區」中有網民分享，在智能廚餘機前看到有人打開一包餐桌鹽，之後續 0.1kg 把食鹽倒入智能廚餘機內，逐次把綠綠賞積分儲到手機 App 內，完全違背了智能廚餘機設置的目的，利用機制的漏洞以賺取綠綠賞積分來兌換禮品。

有網民不滿指出，這行為非常不可取，不只是刷積分，而且更浪費食物。網民同時指出，智能廚餘機的計分制度有問題，應進一步改良以杜絕以上行為。另外，也有一些用家反映，有人為了多次儲分，就把一袋廚餘分 3 次倒落智能廚餘機，不過比起把不是廚餘的食物落入廚餘機算是能接受的行為。

綠綠賞（電子）積分計劃

正常使用智能廚餘機的話，回收廚餘每日可賺取50「綠綠賞」積分，只要在使用前，掃描手機上「綠綠賞」的 QR Code，廚餘機就會打開，當放入重逾100克的廚餘後，頂蓋即會關上回收，積分自動儲到「綠綠賞」App中。想兌換禮品的話，可以在禮品兌換機或「綠在區區」兌換。