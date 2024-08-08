傳iPhone 16 Pro電池技術有3項革新 一體化金屬外殼 電量增逾9%
撰文：中關村在線
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近日，知名分析師郭明錤透露，即將發布的新款iPhone系列將引入不鏽鋼材質作為電池外殼，在簡化電池更換流程的同時，還能實現電池能量密度的顯著提升，增幅預計可達5%至10%。
對於iPhone 16 Pro而言，其電池技術的革新至少體現在三大方面：
網傳iPhone 16在電池上的新技術：
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一、是電池結構上的創新：
採用全新設計的不鏽鋼外殼封裝，大大增強了電池的整體性與防護性；
二、是電芯技術的進步：
使得單位體積內的電能存儲能力增強，即能量密度提升，意味着用戶能在不增加手機體積的前提下，享受到更持久的電池續航；
三、是引入了先進的固定膠水材料：
這一改變不僅優化了電池的散熱性能，還使得電池在需要時更容易被拆卸與維護。
具體到電池容量規格，據預測，iPhone 16 Pro相較於前代iPhone 15 Pro，電池容量將從3274mAh擴容至3577mAh，而Pro Max型號更是預計從4422mAh躍升至4676mAh，實現了約5.7%的顯著增長。
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