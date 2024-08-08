傳iPhone 16 Pro電池技術有3項革新　一體化金屬外殼　電量增逾9%

近日，知名分析師郭明錤透露，即將發布的新款iPhone系列將引入不鏽鋼材質作為電池外殼，在簡化電池更換流程的同時，還能實現電池能量密度的顯著提升，增幅預計可達5%至10%。



對於iPhone 16 Pro而言，其電池技術的革新至少體現在三大方面：

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網傳iPhone 16在電池上的新技術：

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一、是電池結構上的創新：

採用全新設計的不鏽鋼外殼封裝，大大增強了電池的整體性與防護性；

二、是電芯技術的進步：

使得單位體積內的電能存儲能力增強，即能量密度提升，意味着用戶能在不增加手機體積的前提下，享受到更持久的電池續航；

三、是引入了先進的固定膠水材料：

這一改變不僅優化了電池的散熱性能，還使得電池在需要時更容易被拆卸與維護。

具體到電池容量規格，據預測，iPhone 16 Pro相較於前代iPhone 15 Pro，電池容量將從3274mAh擴容至3577mAh，而Pro Max型號更是預計從4422mAh躍升至4676mAh，實現了約5.7%的顯著增長。

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