Apple Intelligence可能要收費？高階AI功能以訂閱形式每月20美元

據透露，蘋果正在考慮為其即將推出的人工智能系統Apple Intelligence收取費用。預計每月的費用將高達20美元（約156港元）。



網傳要用到Apple的AI功能，可能要付錢。（X）

Neil Shah是Counterpoint Research的合夥人，在接受採訪時他表示，蘋果計劃在年內晚些時候正式推出這個系統。Apple Intelligence將大幅提高Siri語音助手的智能化水平，並具備自動郵件撰寫和圖像創作等先進功能。然而，這些高級功能可能會附帶一定的訂閲費用。

Apple Intelligence可能要收費？（x）

Shah還提到，蘋果可能會將部分高級功能納入現有的Apple One訂閲套餐中，並以每月10至20美元的價格提供給用戶。這樣的做法將會吸引那些追求高質量AI體驗的用戶，並幫助蘋果分攤其在AI技術上的鉅額投資。

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目前，蘋果的Apple One服務包月費為19.95美元，包含了諸如Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等服務。如果高級功能被加入到這個套餐中，那麼用戶可能需要額外支付10至20美元來使用這些功能。

要用到Apple Intelligence這高級功能，可能要收費。（apple）

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