47歲人妻神還原《Bio》Ada Wong官方分享網友狂讚｜她正職竟然是…｜近日日本舉辦C104同人誌即賣會，在云云的Cosplayer之中，有一個47歲人妻Cosplayer因為神還原《生化危機》中的 Ada Wong，相片在網上大受好評！



神還原Ada Wong｜正職也被受關注

日本Coser 月島圭因為在日本C104 Comic Market中扮演《生化危機》的 Ada Wong，神還原角色而爆紅，除此之外更因為正職身份而被受關注。圖中可見月島圭穿著旗袍手持 MP7 衝鋒槍，在今次C104中引來大批攝影師及觀眾注意，其冷酷的神情以及水帥氣的持槍姿勢，被人認為是神還原《生化危機》中的 Ada Wong 。月島圭更在X上指，圖中就是她平時對老公說「吓？」的樣子，可見她平時的氣質都與 Ada Wong 十分貼近。

日本Coser 神還原Ada Wong(@tsukishimakeia)

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月島圭在X上介紹指自己本來就是機迷，更是《生化危機》的Ada Wong 粉絲，過去除了Ada Wong之外亦扮演過不少遊戲角色，今次扮演Ada Wong的照片更引來《生化危機》的日本官方帳號點讚，讓她十分開心。

正職是成人漫畫家！？仲有個年下丈夫

除了神還原Ada Wong讓人吃驚之外，月島圭的正職更是備受關注。月島圭正職為成人漫畫家，在Instagram （@adpckeitsukishima）及 X (x.com/tsukishimakeia) 上發布了不少自己畫的工口漫畫草圖（工口是日本人對「erotic」色情的簡稱）。同時她亦有一個比她年輕17歲的丈夫，而且已經身為人母。其外表、喜好、職業及家庭都有著極大反差，讓人驚喜連連。（以下 X Tweet 於2023年發表，所以寫46歲）