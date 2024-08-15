英超即將開季（8月16日），有留意足球賽事的都可能知道，英超已經引入VAR視像技巧協助球證準確判斷球員是否處於越位位置。而今年英超更宣布引入新技術令VAR更加精準，宣布了一個非同尋常的技術改良方案：一個由多部 iPhone 驅動的越位全新越位檢測系統，預計這套新系統將會大大影響英超越位的裁決模式。



這套系統由 Genius Sports 及其子公司 Second Spectrum 開發，使用最少 28 部 iPhone（主要是 iPhone 15 Pro），圍繞著整個球場進行布置。這些 iPhone 的鏡頭與名為「Dragon」的專有軟件系統協同工作，從多角度用 100~200fps 高幀率進行錄製。這些 iPhone 不僅能夠捕捉定位數據，還能夠將球員的動作、外貌以及手勢等實時呈現。

GeniusIQ 的電腦視覺和預測演算法，處理資料後識別各個身體部位（小至球員的手指），並預測當他們被遮蔽時所在的位置（圖片來源：Genius Sports）

這一技術的核心在於通過大量 iPhone 的協同工作來解決一個棘手的問題，就是如何在其他球員的遮擋下，準確地判斷某個球員是否越位。傳統的越位判斷主要依賴於旁證的視覺觀察，然而，由於視野受限，錯判的情況時有發生，特別是在比賽的關鍵時刻，在以往就引發了廣泛的爭議。

利用這套系統，裁判可以更加精確地判斷球員是否越位，並且能夠即時做出決策，從而避免了人為錯誤的發生。早在 2022 年卡塔爾世界盃和 2024 年的歐國盃，FIFA 就曾經使用過這一系統的早期版本，而如今，英超聯賽則計劃在 2024～2025 賽季中正式引入這一技術。

值得一提的是，這一系統並不僅限於應用在足球比賽。Genius Sports 公司計劃在籃球和美式足球等其他體育項目中推廣這一技術。Dragon 系統生成的精確數位化球員模型不只能夠用於裁判決策，還可以用於即時回放、比賽分析以及觀眾體驗的提升。例如，可以讓觀眾從多個角度觀看比賽回放，從而提升比賽的觀賞性和互動性。

資料來源：TheVerge