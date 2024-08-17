AV女優2024年7月排名｜金松季步前AKB奪冠｜塔乃花鈴下海真相黑暗｜日本Bookmate書店2024年67月排名榜又出現新冠軍：這位金松季步原來在2007年曾加入AKB48做研究生，35歲先來轉軌道下海一點也不遲！至於第4位的塔乃花鈴就剛剛相反，今年大學畢業、4月開始做水著model，轉頭就被片商發掘加入AV界！



金松季步｜前AKB 35歲再出道

金松季步今年已35歲，下海前一直是水著model，在2007年更曾以另一藝名「金子智美」加入AKB48成為第4期研究生，不過5月入團、11月就離隊。轉頭就開始參與水著model工作。老實說也不是撈得好掂，但可能撞正三上悠亞引退，「前偶像」這個賣點始終是賣錢本錢，23年金子智美忽然在twitter公布退圈，在24年改名為金松季步宣布加入MUTEKI轉戰AV女優界。據講金松季步的身材、樣貌在影片中都不像是35歲，首部影片（TEK-099）一推出，馬上就成為影碟暢銷榜No.1。「實驗成功」後馬上就轉入三上悠亞前片廠S1。（金松季步 官方X戶口）

金松季步 官方X戶口 ＠kiho_kanematsu 相片

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排名No.100至No.1倒數圖輯

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塔乃花鈴｜女大學生嚮往成為AV女優

20歲日本女大學生塔乃花鈴，今年4月才以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154厘米，不過在嬌小的身材下，卻擁有不科學的F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多網友喜愛。不過很快網民就發現，水著寫真偶像只是她的過程而不是目標，出道短短78天後，塔乃花鈴突然震撼宣布7月轉戰成人界，更強調自己一直都嚮往成為AV女優。(塔乃花鈴 官方X戶口）

震撼彈！水着偶像出道78天即宣布下海做AV女優 內行人揭暗黑真相

日本AV女優塔乃花鈴（Twitter@touno_karin_）

有業內人表示，現時日本法例所限，成人影片拍成後必須等6個月，無任何參與人員／演出反對後才能上市，換言之塔乃花鈴的下海，早在她成為寫真偶像前已經安排好。而網民的回應如何？塔乃花鈴首支影碟(MIDV-797)推出後，馬上幫助這新人登上暢銷排名第4位。

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