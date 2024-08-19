消委會14款抽油煙機測試｜消委會最新測試 14 款抽油煙機，分別是拉趟式及煙囪式設計的抽油煙機。消委會的測試發現，一款 $4,980 的拉趟式抽油煙機，整體的評分表現跟另一款拉趟式但價格貴逾一倍的款式相若，因此正打算入手抽油煙機可以參考以下評分。



14 款抽油煙機樣本｜最平2千8起

消委會今次測試 14 款抽油煙機，包括 5 款拉趟式及 9 款煙囪式，涵蓋西門子、Miele、樂信牌、樂聲牌等香港家庭常用的品牌，價格由 $2,798～$18,000 不等。針對抽油煙機的排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度進行測試。

兩款抽油煙能力較突出

消委會委託的獨立實驗所，以最高風速檔（持續運轉）開動抽油煙機，同時再把油和水持續倒在加熱中的鑊上，測試抽油煙的能力。結果發現大部分樣本的表現都不俗，而西門子、Miele 的抽油煙能力最高，因此在這部分獲得 4.5 分評分。

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入手抽油煙機｜唔只睇排氣量、風扇轉速

另外，有不少人可能會以為高排氣量、風扇轉速，就等於抽油煙能力好。可是，在測試中發現這並不是必然。西門子抽油煙機不排氣量、風扇轉速都比飛歌的低，但是測試出來的抽油煙能力卻比較好。因此，入手抽油煙機時，不一定要光從排氣量、風扇轉速作比較。

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CP值之選

消委會測試發現，西門子（$10,300）和 Mia Cucina（$4,980）的總評分是所有款式中最高，總評分為 4.5 分。測驗項目的表現相若，可以兩者的價格相差超過一倍。在選購抽油煙機時，可以參考消委會的比較結果，再按個人使用需要和廚房的大小，去決定入手那一款抽油煙機。

資料來源：消委會574期《選擇月刊》