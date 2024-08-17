殘奧感人短片！Apple發佈無障礙短片新作《接力賽（The Relay）》，訴說殘健運動員不分彼此的感人故事｜隨著今年奧運落幕與殘奧會臨近，Apple再次以一部感人至深的短片，看到其無障礙領域的不懈努力。這部名為《接力賽》的作品，講述了八位殘障與非殘障運動員跨越身體界限，在賽場上奮力拼搏的動人故事。



影片一開始，兩支各由四位殘障與非殘障選手組成的隊伍齊聚賽場。他們將在短跑、自由泳等比賽中一決高下。鏡頭隨後轉向每位選手賽前的備戰時刻。

一位聽障游泳選手使用iPhone的放大鏡與指住即讀功能，準確找到自己的泳道。一名上肢有障礙的單車手則透過Apple Watch的輔助觸控功能，不用雙手也能輕鬆設定訓練提醒。無論是用義肢揮汗如雨，還是駕駛競速輪椅飛馳而過，所有選手都在各自的賽道上奮力拼搏，超越自我。

比賽結果或許不如人意，但成績並非他們在乎的唯一。相互擁抱、擊掌慶祝時，彼此眼中的欣賞與尊重，才是最珍貴的獎牌。在訓練與生活中，無障礙科技始終是他們最可靠的夥伴。影片特別展示了多款產品與功能，如Apple Watch上專為輪椅使用者設計的體能訓練app、iPhone的朗讀文字功能、協助義肢控制的第三方app等，讓他們得以挖掘自身潛力，綻放光芒。

《接力賽》延續了Apple一系列產品及功能圍繞無障礙主題的感人短片。通過這些鮮活生動的個人故事，傳達出一個振奮人心的訊息：只要心無障礙，任何人都能成就偉大。

影片中的無障礙功能包括：

iPhone 上的朗讀內容 (Spoken Content)：可為盲人和低視力用家大聲朗讀文字。(閱讀睡眠指標和其他文字)

⁠Apple Watch 上的輔助觸控 (AssistiveTouch)：可協助上肢有殘障的用家在不接觸螢幕的情況下使用 Apple Watch。(靜音鬧鐘、在各應用程式之間切換、進行選擇)

⁠iPhone 上的放大鏡+ 指住即讀 (Magnifier + Point and Speak) 功能：可讓盲人和低視力用戶指向附近實物上的文字，並大聲讀出。 (識別泳道）

Apple Watch 上的輪椅體能訓練 (Wheelchair Workouts) 應用：為輪椅用家提供兩種獨特的運動追蹤選項，包括戶外輪椅競步配速和戶外輪椅競跑配速。