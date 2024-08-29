風扇電池爆炸藍田單位起火｜跌過落地會爆炸致毀容？安全使用貼士｜藍田德田邨昨午(28日)發生火警，疑因一單位內有內置鋰電池的風扇起火，濃煙直沖半空、數層樓的外牆被至煙燻至黑色，消防員開動一條水喉、派出煙帽隊灌救，約10分鐘後將火救熄。雖然消防未證實真正起火原因，但由現場慘況足見，不能因為風扇仔內置電池、輕巧方便而掉以輕心。從購買來源以至使用安全貼士，現在一一為你解釋。



據了解，起火單位為6樓，大廈不同樓層亦有多人聲稱被困。從網上及讀者提供圖片可見，起火單位火光熊熊，並冒出大量黑煙。多名長者懷疑吸入濃煙不適。現場消息指，連同起火單位住戶，共有7人懷疑吸入濃煙不適，需要送院治理。（以上文字引述自hk01相關報導：連結）

風扇電池爆炸藍田單位起火（讀者提供相片）

禁忌1｜風扇忌重摔｜鋰電池或會爆炸起火

很多人都對風扇仔掉以輕心，隨便在淘寶或街邊檔買了就用，不是歧視平貨，但平價風扇設計不全、外殼用料脆弱，耐不起重摔／撞擊。台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

台灣就曾有手提風扇摔壞後，在用家手上爆炸，男童3隻手指嚴重燒傷！

風扇仔跌過落地會爆炸可能毀容？

日本消防局去年就收到47宗風扇仔撞壞爆炸的案例，更拍片示範將受損風扇仔掛在道具人型公仔頸上爆炸的實況！公仔上半身全都被沾滿黑色的爆風電池碎片，更有爆炸火花，非常可怕！有關方面建議，風扇來摔過落地上後，就不要再用！直接掉棄。如風扇仔在使用中有異常的熱度，亦應該馬上停用。

掛頸手提風扇變炸彈日本爆47宗｜消防IG片展破壞力、一情況即停用

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禁忌2｜避免購買平價鉛酸電池風扇

上文提及很多人貪平買淘寶風扇仔，除了設計差劣外，平價機選用的「鉛酸電池」雖然成本低、可以提供高出力，然而結構非常不穩定，易因碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸！而且它們不能以任何形式帶上飛機，否則有機會爆炸，後患無窮。

鉛酸電池風扇｜完全不能登機！（TVBS NEWS YouTube影片截圖）

fb風扇仔關注組🌬❄️截圖

禁忌3｜充電不能充過夜

可能很多老人家都怕電費貴而不敢開冷氣，又以為手提風扇仔的耗電比家用風扇低，於是就用這類風扇仔吹過夜，睡覺時甚至駁住電池邊吹邊充，這是非常危險的行為！平價低質的手提風扇，一來電池品質差，二來過過充斷電IC晶片，如果長期駁火牛充電，有機會過熱起火！這不是危言聳聽！幾年前荃灣就有一家辦公室，懷有員工通宵為手提風扇充電而導致風扇的電池過熱起火，整部電腦燒成黑炭。在物品清簡的office起火已經恐怖，如果睡覺時爆著床鋪，真的不堪設想！

手提風扇爆炸｜通宵充電疑短路火燒Office 專家：鋰電過充超危險

幾年前荃灣就有一家辦公室，有人將風扇仔插在手提電腦的USB頭上充電充過夜，終導致起火，整部電腦燒成黑炭。

fb風扇仔關注組🌬❄️截圖

電風扇使用禁忌｜6大貼士用得更涼更慳電、發出怪聲隨時短路起火

今次事故是由內置電池之手提風扇著火之起，但過去亦有火災是因為家中電風扇老舊，摩打及零件短路起火而至，所以同樣要小心使用。如發現電風扇葉開動時不順暢，又或是發出怪聲，要馬上停用送修。發生上述情況時，可能是因為摩打軸承缺油，應馬上停用。如發現開啟時，扇葉沒隨即轉動，或需要用手撥一下才起動，那可能是電容器故障！如摩打發出「噏噏」聲後仍持續使用，會有起火的可能。

開動電風扇時有怪聲應馬上停用 (資料圖片)