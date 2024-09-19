Apple Watch更新至watchOS 11之後，部份型號將會加入睡眠窒息通知功能，用家只需要睡眠時戴著Apple Watch，便可以自動偵測用家的睡眠狀態，而且更會及時通知潛在睡眠窒息症的問題。但這功能究竟如何在Apple Watch上運作？今次就向Apple健康科技專家「Dr. Matt Bianchi」為大家深入講解。



Dr. Matt Bianchi指今次Apple Watch的睡眠偵測功能，是利用了Apple Watch先進的加速度感測器，可以準確監測使用者在睡眠期間的呼吸模式。而且可因應30天內的睡眠數據中，發現有中度到重度的呼吸中斷情況超過一半的晚上，系統就會判斷用家可能患有睡眠窒息症，並發出相應的通知。「這項功能是基於大量臨床試驗數據開發而成的，準確性非常高。臨牀試驗超過11000晚對睡眠呼吸暫停算法的驗證，更為近1500人進行咗單獨嘅臨牀驗證研究。」即使用家沒有收到通知，亦都可以在健康app內隨時查看每晚的呼吸中斷記錄，了解自己的睡眠質量狀況。

watchOS 11新增睡眠窒息通知功能，連續佩戴Apple Watch睡眠30日後便可以準確偵測潛在睡眠窒息症的問題。

「一旦系統判斷用家可能患有睡眠窒息症，Apple Watch就會發出通知告知用家何時出現潛在的呼吸問題。同時，用家還可以獲得一份詳細的PDF報告，此時可以拿給醫生參考，有助於及時發現並治療這一隱藏已久的健康隱患。」因為睡眠呼吸窒息是一種與血壓、心臟病和糖尿病等各種健康問題有關的潛在疾病。

不過Dr. Matt Bianchi強調，此功能並不能替代專業醫生的診斷，用家如果發現有睡眠問題，仍然需要尋求醫生的意見和建議。「Apple Watch只是一個輔助工具，能夠幫助用家及時發現自身的健康問題，但最終還是需要依靠專業醫生的診斷和治療。」

另外，Dr. Matt Bianchi亦提醒用家需要在每晚睡眠期間一直戴著Apple Watch，才能獲得準確的睡眠數據。如果間歇性戴錶可能會影響系統的分析判斷。

Apple Watch series 10

除了睡眠偵測功能，Apple Watch Series 10在充電續航能力上也有了顯著提升。新錶擁有全系列最強的充電速度，只需要短短30分鐘就能獲得高達80%的電量。而15分鐘的充電更可以提供8小時的一般使用時間，以及8分鐘就能獲得8小時的睡眠追蹤使用。這大為提升了用家在夜間佩戴Apple Watch追蹤睡眠的便利性，只需要在日常作息中找到合適的充電時機，如刷牙、上班通勤或就寢前，就能輕鬆保證Apple Watch全天候工作，不用擔心電量不足的問題。

如何設置睡眠偵測功能

首先用家需要在iPhone上的「健康」應用程序中，點按「健康清單」，如果大家擁有已升級至watchOS 11以及對應睡眠偵測功能的Apple Watch，便可以點選「設置睡眠窒息症通知」完成設定即可

而現在除了最新的Apple Watch series 10外，Apple Watch series 9以及Ultra 2都可以透過升級來啟用睡眠偵測功能。