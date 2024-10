2025年一起迎接最後結局!

動畫《我的英雄學院》第八期,也是系列最終章〈FINAL SEASON〉確定 2025 年內播出,官方公開前導海報及〈FINAL SEASON〉發表影片。



《我的英雄學院》第八期也是最終章〈FINAL SEASON〉確定2025年內播出(x@heroaca_anime)

《我的英雄學院》第七期已在 10/12(六) 播畢,接下來的最終章〈FINAL SEASON〉自漫畫 40 集起,將描述出久與死柄木、歐爾麥特與 ALL FOR ONE 之間的戰鬥終局。

前導海報由角色設計馬越嘉彥繪製出戰意滿滿的出久,一旁加上宣傳詞「這就是我們終於成為最棒英雄的故事。」

【本文獲「gamebase」授權轉載,繼續閱讀原文按此。】

