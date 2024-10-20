日本自駕遊app推薦｜去日本旅行想玩得暢通無阻，就要做好事前準備，特別是對自駕遊新手而言，裝定以下3個App、bookmark定網站，就無需怕到埗時才擔心泊車、路費、路線規劃等問題。其中一個工具，更詳細分享熱門租車款式的規格，連車尾箱能擺放多少行李都一目了然。



搵停車場專用 - PPPark

雖然日本停車場遍布在大街小巷，但是每小時的收費卻大相逕庭。同時，為了行程的順暢度，先找到目的地的停車場位置，才是稱職的自駕遊司機。PPPark App 可以找到日本全國的停車場位置，而且會按排名告訴用家，那一個停車場是該位置最便宜。更重要的是，還會顯示停車場的位置數量，讓用家率先規劃應在那個停車場泊車。

睇定車款可擺放行李量 - Tabirai

自駕遊租車的時候，大部份情況下都並非是曾駕駛過的車款，在租車的時候可能難以預計，車款的規格是否適合，特別是車尾箱的大小，如到步後才發覺不夠擺放隨行行李的話，就有機會失預算。網站「Tabirai」提供日本租車的熱門車款規格，更用圖片顯示車尾箱能擺放多少行李，揀車時就能一目了然，那一款才適合自駕遊使用。

路線規劃 - NAVITIME カーナビ

就算去過很多次日本，但自駕遊是完全不同的概念，行那一條公路、路段收費，甚至想在沿途景點中途停留，也要預先規劃。「NAVITIME カーナビ」App 類似 Google Map 的地圖和導航，重點是會顯示每條路線的高速公路收費。由於日本高速公路的收費較高昂，而且並不是按段收費，只要進入就要支付全程費用，因此在短途使用高速公路或不太划算。另外，「NAVITIME カーナビ」比起 Google Map 優勝的地方，就是可提示沿路的景點、便利店和油站的位置，在日本導航時使用比 Google Map 方便。