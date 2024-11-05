Noble Audio FoKus Apollo藍牙耳機評測｜在8月香港高級影音展，記者已經試聽了「巫師」Dr. John Moulton 調音、全球首款採用「平板 + 動圈混合單元」無線頭戴耳機「Noble Audio FoKus Apollo」，後來再經由代理借用，試用了約3星期，現在為大家報導一下這款定價相對高的Wireless Headphone 是否「值租」。



全球首款平板 + 動圈混合單元無線頭戴耳機

Noble Audio FoKus Apollo是一款兼具設計美感與音質表現的高端頭戴式無線耳機，更是全球首款採用「平板 + 動圈混合單元」的無線頭戴耳機，以同軸方式組合了 40mm 動圈單元與 14.5mm 平板單元。或者品牌覺得有線耳機定向是大眾化，原廠調音較為商業化，好在通過「Noble App」調整EQ後，能夠呈現出更為均衡自然的聲音特性，令到耳機發燒友都能滿意。

Noble Audio FoKus Apollo藍牙耳機評測｜鍾世傑 攝

其優異的無線模式表現、出色的ANC功能，以及舒適的配戴體驗，有能力在5千元價位（比如B&W Px8／FOCAL Bathys／Beoplay HX ANC）高端無線耳機市場中找到一席之地，特別適合既追求音質、又重視便攜性的發燒友。

Noble Audio FoKus Apollo藍牙耳機評測｜鍾世傑 攝

Noble Audio FoKus Apollo藍牙耳機評測｜鍾世傑 攝

Noble Audio FoKus Apollo藍牙耳機評測｜鍾世傑 攝

點評point 1｜外觀設計與配件

銀色金屬面板設計精美、造功細膩，實際重量327g但拿上手時感覺較輕，這應該是優點，因為我不想長期「陀鐵」聽歌。其耳罩採用柔軟材質，配戴舒適度高，隨附多種轉接頭，包括3.5mm轉4.4mm等實用配件。攜帶盒做工優質，內部設計完善，但厚度稍大不利攜帶，開箱時有些塑膠氣味，但幾小時後會消散。

點評point 1｜外觀設計與配件｜鍾世傑 攝

點評point 1｜外觀設計與配件｜鍾世傑 攝

點評point 2｜配戴體驗

耳機頭帶夾力適中，耳罩貼合度高，令被動隔音效果出眾，不過它的機型是「人夾人緣」，小頭型用家又可能會覺得Apollo有點略大，頭大的人長戴剛會覺得頭頂壓迫感重，但耳機使用了一段時間後，壓迫感會就逐漸淡忘。

點評point 2｜配戴體驗｜鍾世傑 攝

點評point 2｜配戴體驗｜鍾世傑 攝

點評point 2｜配戴體驗｜鍾世傑 攝

點評point 3｜連接性與功能

支援LDAC與AAC藍牙編碼，配對簡單快速。ANC主動降噪表現優異，透明模式效果特別出色。不過其ANC影響對音色有影響，當ANC開閉後，音場會即時增寬，音樂表現更自然流暢。最有趣是Apollo耳機加送可拆式收音通話咪，這類設計多數只會在打機耳筒出現，想不到Apollo這種音響廠貴價機都會用，安裝後通話質量表現優秀，但大概記者自己如非必要是絕不會在街外使用。

點評point 3｜連接性與功能｜鍾世傑 攝

點評point 4｜音質表現

原廠調音低音量充足，次低音延伸良好，中頻較為內斂，整體呈現V型調音，較為商業化，適合一般消費者口味，發燒友可能會不滿，但無需擔心，因為透過Noble App調教10段EQ均衡器後，中頻表現大幅改善、人聲重新突出起來，而低音控制亦更精準，衝擊力與速度感提升。

點評point 4｜音質表現｜鍾世傑 攝

亦因為以上兩個tune聲前／後的不同體驗，記者覺得它能適應到一般流行曲，但最適合的仍是爵士樂、藍調等純音樂作品。另外，以「Mariah Carey」經典MTV Unplugged 大碟試聽，這類現場收音作品，用Apollo試聽，整體音場呈現立體感好，層次感尚可。

點評point 4｜音質表現｜鍾世傑 攝

另外，Noble Audio FoKus Apollo其實可以用3.5mm有線駁機聽歌，附贈的3.5mm耳機線品質一般，令有線模式在大音量時出現失真，如想改善就需要自己換升級線。所以記者還是推薦以無線模式使用Apollo。

Noble Audio FoKus Apollo其實可以用3.5mm有線駁機聽歌

總結：耳機質素值租．調音方向／配件水準有改善空間

如果硬要批評的話 Noble Audio FoKus Apollo 的小瑕疵並不在於耳機的質素，且不影響使用體驗。首先耳機或因為使用同軸雙單元重疊構造，耳機比較厚，就算男性戴上頭也有點「兵分兩路」的感覺。另外其而是手提箱、配件品質都有點弱，配不上Apollo的等級，比如那個手挽時品牌標誌會上下倒轉的耳機盒，為何不多動動腦筋，做成可拆logo讓用家自己倒裝？但這些都不影響Noble Audio FoKus Apollo核心功能的優異表現，儘管價格不菲，仍是一個值得投資的選擇。

總結：耳機質素值租．調音方向／配件水準有改善空間

Noble Audio FoKus Apollo 產品規格

藍牙晶片：QCC3084

藍牙版本：Bluetooth ® 5.3 支援多配對和多點連接功能

單元 ：專利設計的 40mm 動圈單元 + 14.5mm 平板單元

CVC 噪音消除功能 ：8.0V

傳輸格式 ：LDAC、SBC、AAC、aptX 和 aptX HD

頻率響應 ：10 Hz ~ 4,0000 Hz

靈敏度 ：99dB ± 3dB @1kHz

阻抗 ：32 Ω @ 1kHz

麥克風數量 ：4x 降噪麥克風 ／1x 通話麥克風／1x 可拆卸麥克風

播放時間：關閉 ANC，50% 音量: 80 小時／開啟 ANC，50% 音量: 60 小時

充電規格：Type-C 充電

耳機電池容量：1000mAh 鋰離子聚合物電池

配件：Type C - Type C 充電線｜3.5mm AUX 線 ｜耳機收納盒｜3.5mm > 4.4mm｜ 3.5mm > 6.3mm 轉換｜航空插轉換插

淨重量：327g

售價：$5,380（ect.com.hk/3188 0767）