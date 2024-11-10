荃灣豐澤開倉特賣場11月｜iPhone 15／電腦／家電劈價｜登記連結

豐澤開倉特賣場2024 11月又來了，帶來多款電子產品及家庭電器以低至$100發售，而且更預告今次會有iPhone 15劈價，加上手提電腦﹑智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，才可以有機會在心儀的時間入場。



以往荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）都不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。今次豐澤特賣場由11月22日至12月1日，只接受易賞錢會員登記入場購買。不單同樣特設$100+/ $300+/ $500+專區，而且更設有Apple專區，包括iPhone 15 型號手機、iPad、Apple Watch畀大家搶購，同時仲有超多電子產品及家電，低至100元起。 於即日至11月17日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。

登記連結：https://bit.ly/3Yxo1Sp

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為4月特賣場實況）

👇👇今次11月22日-12月1日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

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今次特賣場有什麼筍貨可搶？官方仍未公布有哪些劈價產品，先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。



重溫上次特設100+/200+/300+/400+/500+區

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👇重溫特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

Apple iPhone 15 Pro Max都有，不過數量有限，應該出文時都已經售罄了。

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🖥手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

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📺家電及美容類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2024 11月詳情



日期：2024年11月22至12月1日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

