索尼發表 Sony LinkBuds Fit／LinkBuds Open 兩款真無線藍牙耳機新作，同樣以$1,699港圓定價即日開售，究竟它的各有甚麼特色？你應該選那一款？即睇簡介！



耳機新作有入耳式亦有開放式

兩款耳機分別在於Sony LinkBuds Fit（下圖左／黑色機）是有耳膠的入耳式TWS，好處是完全密封，加上有ANC降噪。而LinkBuds Open （下圖右／白色機）耳機位是一個空心圓圈，就像AirPods 4 一樣是開放式，能夠聽到環境聲。也能讓一些不習慣／戴不到入耳式的用家有多個選擇。

左起：Sony LinkBuds Fit／LinkBuds Open

迷你機身帶出優雅時尚感

過去 Sony LinkBuds 給人的感覺只是X1000系列平價版，除了平之外無甚特色，但 Sony LinkBuds Fit 就帶出一份新感覺，全新設計的充電盒設計小巧便攜，淺色款更選用了混色反光雲石面，令人聯想起女生包包內的化妝盒，光滑的仿陶瓷質感有種優雅時尚感。

Sony LinkBuds Fit 香港$1,699開售（鍾世傑攝）

淺色款選用了混色反光雲石面，令人聯想起女生包包內的化妝盒（鍾世傑攝）

LinkBuds 送你一對翼

LinkBuds Fit／LinkBuds Open 耳機面有一層「逗號型」名叫「貼合承托配件」的保護套，除了防止機面刮花，更取代了運動耳機用以固定機身的「耳翼」，令不同耳型的用家都戴得安定。Sony另會發售不同顏色的「貼合承托配件」（單售$79），可以自己襯色。

「貼合承托配件」取代運動耳機固定機身的「耳翼」，令不同耳型的用家都戴得安定。（鍾世傑攝）

Sony另會發售不同顏色的「貼合承托配件」，可以自己襯色。（鍾世傑攝）

LinkBuds Fit 輕過 XM5

穿戴方面，兩款LinkBuds 都屬於豌豆形設計，LinkBuds Fit 每邊耳機重量輕至約4.9g，比 XM5 輕 1g。LinkBuds Open 每邊耳機重5.1g ，以一粒豆豆做機身，再配一個中空環型單元放入耳窿，新作做得更貼耳，加上新的翼軟膠撐架，使用時更牢固更安心。

LinkBuds Open以一粒豆豆做機身，再配一個中空環型單元放入耳窿。（鍾世傑攝）

多色機身／多色配件．可以色色

LinkBuds Fit 有3種顏色、LinkBuds Open 有兩色，兩款耳機的充電盒除了外觀變得更的骰可愛，亦配合新耳機特別的「貼合承托配件」設計，可以另購多種顏色的充電盒cover（單售$159），除玩襯色外，亦加強防刮能力，cover上又有一個金屬扣，方便帶出街用。

耳機充電盒可以另購多種顏色的充電盒cover（鍾世傑攝）

電量尚算充足

LinkBuds Open Fit 電量有 5.5 小時，快充5分鐘可用 1 小時，加上充電盒合共提供 21 小時總播放時間。LinkBuds Open 電量為 8 小時，快充3分鐘可用 1 小時，加上充電盒合共 22 小時續航力。

cover上有一個金屬扣，方便帶出街用。（鍾世傑攝）

其他軟硬件規格大革新

LinkBuds Fit 採用了與XM5同款的V2處理器及特製8.4mm動圈，支援Hi-Res Audio Wireless也能使用LDAC以及LC3的編碼率，收聽高解析度音樂。而LinkBuds Open由於是中空的開放式耳機，使用了環型單元，音色三路平衡且有廣闊空間感。

LinkBuds Fit 採用了與XM5同款的V2處理器及特製8.4mm動圈（鍾世傑攝）

配合新版Sound Connect App 介面亦耳目一新，LinkBuds 系列產品進一步將音樂融入生活：比如Automatic switching，在家可以連LinkBuds 喇叭播歌（來年1月發售），當你走出門口時音樂會無縫接合、自動轉換到耳機繼續播。

新版Sound Connect App 介面亦耳目一新，追加新功能如Automatic switching（鍾世傑攝）

背景樂模式返工長聽一流

記者特別推薦上班時仍戴著耳機，希望在工作中有些細聲BGM的朋友，兩款耳機有一個「背景樂模式」（Background Music Effect），開動音樂擺位會變得離身，就像coffee shop／百貨店播放的音樂，跟你有一點距離。

兩款耳機有一個「背景樂模式」（Background Music Effect），開動音樂擺位會變得離身（鍾世傑攝）

Sony LinkBuds Fit 及 Sony LinkBuds Open各售$1,699（即日開售）

貼合承托配件 $79／充電盒保護套 $159（Fit/Open配件不能共用）

Sony LinkBuds Fit 及 Sony LinkBuds Open各售$1,699（即日開售）（鍾世傑攝）

LinkBuds Speaker 明年1月發售

同場還率先展示了來年1月發售的LinkBuds Speaker超迷你揚聲器，是一款直立四角型柱壯喇叭，機頂有通話咪，同時可以當作SIRI及其他智能助理免提裝置。（售價未定）