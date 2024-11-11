《Pokemon TCG Pocket》牌組推介　一副克制比卡超　T0係呢張EX卡

《Pokemon TCG Pocket》開放了類天梯活動，在11月28日期打滿45勝「活動對戰賽」，可以獲得活動勳章（金牌），因此很多精靈訓練員都瘋狂打活動對戰。想趕得及在活動結束前打完45勝，可以參考以下五大強大牌組：



1）快攻比卡超EX

主要由比卡超EX和閃電鳥EX組成的快攻隊，得益於比卡超EX只要備戰區有3隻雷屬寶可夢，就能兩能量打90傷害。閃玩鳥EX即作為前鋒承受傷害和賭擲硬幣運氣，按不同情況出閃電斑馬攻擊備戰區收頭。目前常見的陣容之一，閃電斑馬也可按打法換成比卡超、雷超、馬志士，補充比卡超EX打點低的問題。

2）小霞運氣流：急凍鳥EX+乘龍EX

自問對運氣有自信的訓練員必玩，牌組只放急凍鳥EX和活動能抽到的乘龍EX 4張寶可夢，再加上核心的小霞，只要運氣好，在後攻一回合上3能量極速成形，對面看到這上能速度直接投降的話，甚至有機會 1 Trun完場。陣容組合方面，乘龍EX比較容易獲得，所以推薦無課玩家使用，如果有寶石海星EX的話，上限會更高。

3）T0超夢EX

現在的T0陣容：超夢EX+沙奈朵，由於超夢EX的150傷害每次攻擊後都要扣兩點能量，而沙奈朵的「移形換影」每回合可以幫戰鬥區回1能量，再加上每回合能量區的1能量，就能確保超夢可每回合攻擊。這套卡的關鍵，在於能否順利養出沙奈朵，以及保有能量的超夢不死。

4）不死妙娃花EX

最多回血手段的卡組，先用椰蛋樹EX作為先鋒，一來可以坦傷害養妙娃花，兩來如果擲硬幣有運更可以一能量打80傷害。妙娃花上場後，每次攻擊回20血，加上傷藥和莉佳，妙娃花可說是目前最坦的存在。不建議使用巴大蝶的原因是，兩隻兩階進化太卡手牌，實試後覺得椰蛋樹EX的穩定性較高。弱點即是噴火龍EX卡組。

5）最高打點：噴火龍EX

4能量200傷害的噴火龍EX，是目前遊戲中技能傷害最高的一隻 ，必須用火焰鳥EX來養。火焰鳥EX每回合最高可以幫備啲寶可夢加3能量，只要養出噴火龍EX，基本上沒一隊能擋住其輸出。但同樣存在打手而二階進化係問題，而且火焰鳥不太能作為打手，卡手牌時面對的壓力也比以上4副卡組大。

克制比卡超：大岩蛇+怪力EX

如發現經常對到比卡超EX的話，可以考慮使用以下卡組。核心有怪力EX、小剛、大岩蛇組成，利用小剛快速幫大岩蛇充能，再養出3能量120傷害的怪力EX，加上格鬥系剋雷屬+20傷害，這隊能與比卡超EX 7:3開。