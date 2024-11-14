《Pokemon TCG Pocket》開卡包會整爛卡？年底﹑明年初出新卡包

《Pokemon TCG Pocket》開卡包會整爛卡？｜《Pokemon TCG Pocket》今日（14號）預告了將在年底和2025年的新功能，抽卡﹑玩法﹑卡片設計各方面都成功吸引到全球大量玩家的《Pokemon TCG Pocket》，成為目前手遊玩家熱衷的手遊。而當日開卡包更成為玩家之間的話題，近日有網民更「發現」開卡包剪錯位的話，更會剪爛卡？



X 網民@Theorus 分享一段開卡包的手機螢幕錄影，他把卡包直接橫腰剪開（一般都是在頂部剪開），最神奇的是卡包一開，裡面的卡都被一刀兩斷！令不少玩家都驚訝，原來《Pokemon TCG Pocket》開卡也有機會破壞卡片？其實這只是海外的動畫師惡搞的影片，用來對比一下現實玩家面對的情況。

更有趣的是，法國官方 X 專頁更分享一張玩家把手機放入PEA評分的包裝內，手機上更顯示著一張皇冠超夢，把現實卡牌玩家的樂趣都全放在《Pokemon TCG Pocket》內。

卡牌交易功能

開發團隊表示，將在 2025 年 1 月推出卡牌交換功能，收集經典的寶可夢卡牌將不再像以往那樣困難。例如，在遊戲中，須集齊關都地區的150種寶可夢卡牌才能獲得的「夢幻」，在交易功能的幫助下，玩家能夠透過與其他玩家交換重複的寶可夢卡牌來縮短收集時間。

此外，這一功能還能有效減輕玩家重複抽卡的困擾。玩家為了集齊特定卡組或稀有卡牌，不得不重複購買補充包，經常會抽到重複的卡牌，而這些重複的卡牌無法發揮其應有的價值。而卡牌交易功能的引入，將讓這些重複卡牌不再閒置，玩家可以選擇將其與他人交換。

Pokemon TCG Pocket 12月全新補充包

開發團隊還宣布《Pokemon TCG Pocket》將於今年12月推出全新補充包「A1a，這一消息無疑令玩家們充滿期待。新的卡牌勢必將為遊戲策略帶來更多變化，讓玩家在卡組搭配上有更多選擇，也為遊戲帶來更豐富的內容。