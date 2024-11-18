House of Marley 黑膠唱盤+藍牙喇叭組合｜竹製機身部屋增添型格｜House of Marley 這個由牙買加已故雷鬼歌王 Bob Marley 後人開設的music + lifestyle 品牌，進軍香港已經有半年，最近他們舉行發布會，公開了 Revolution + Uplift 這套價抵玩、易裝易用的黑膠唱盤+藍牙喇叭組合，不單可以平玩黑膠，靚仔竹製機身更可為部屋增添型格。



Revolution 藍牙黑膠唱盤

House of Marley Revolution 是一個簡單易用的藍牙黑膠唱盤，機面使用環保竹材製作，底座則以黑色 REWIND 環保布料包邊，簡單有型。它內置藍牙 5.3 雙向傳輸，只需要簡單作無線連結，連入門用家都可以輕鬆聽黑膠，同時亦能以「紅白線」駁喇叭／HiFi組合收聽黑膠唱片。($1280)

House of Marley Revolution 藍牙黑膠唱盤 ($1280)

Revolution 為照顧新手，出廠前已預先調校針壓、抗滑力，用家只要在唱臂尾部套上並扭緊砝碼，連接電源、配對喇叭或耳機，即可馬上欣賞黑膠唱片。

House of Marley Revolution 藍牙黑膠唱盤 ($1280)

Uplift 藍牙書架喇叭

當然你都可以用自己的喇叭去玩，但同期還有一同相同設計的 House of Marley Uplift 藍牙書架喇叭，同樣使用竹料面板及布面機邊，一方面是Revolution 的最佳組合，當然亦能連接手機／iPad 聽歌睇戲用，$1,980／套抵玩又靚仔。好過旋拍買不知名奇怪牌子的一體化唱盤，樣又醜聲又差。

House of Marley Uplift 藍牙書架喇叭 $980/對

在House of Marley 黑膠唱盤+藍牙喇叭組合發布活動中，品牌還展示了其他香港行貨產品。當中有一對豆豆size的新款藍牙耳機 Smile Jamaica，只係賣$199！

豆豆size的新款藍牙耳機 Smile Jamaica，只係賣$199！

專為戶外活動而設，大機 Rise Up Solar / Roots Solar （各$699）防水機身仲有內置太陽能充電板。細機Jammin就只售$299 聲靚又細隻，最好玩全部都內有開瓶器，可以一邊聽歌一邊飲。

大機 Rise Up Solar / Roots Solar （各$699）防水機身仲有內置太陽能充電板。

細機Jammin就只售$299 聲靚又細隻，最好玩全部都內有開瓶器，可以一邊聽歌一邊飲。

本來這款藍牙耳機是賣雷鬼風格，不過品牌另外又製作了純白／純黑／忌廉色版本，用來襯山系風格的時裝非常之夾。圖中的 on-ear 細機 Positive Vibration Riddim $499，尺寸最適合山系女子，另外還有覆蓋全耳的 「over-ear」 大機 Positive Vibration Frequency，賣$680。

Positive Vibration Riddim $499

同品牌還有Get Together 2 藍牙喇叭，分3個呎寸（大：＄1980／中：＄1580／細：＄850

Get Together 2 藍牙喇叭，分3個呎寸（大：＄1980／中：＄1580／細：＄850

House of Marley 香港行貨查詢：9723 5623 (Opus CP Limited)