有網民疑似拍到MIRROR成員呂爵安（Edan）與女神林明禎（明禎）在台灣孖住行夜市，雖然我們未能完全看清女生是不是明禎BB，但明眼人就發現「兒登」孭住的相機型號，雖然你未能像Edan攬明禎，但一樣可以用這部富士即影即有相機「Fujifilm instax mini EVO」打印明禎BB的靚相呀！



這部 Fujifilm instax mini EVO 即影即有相機，將數碼相機＋Cheki打印機二合一，除了可以先影後印、試到最靚才打印相片，更有10種鏡頭效果、10種菲林filter，玩出共100種拍攝效果。未能與明禎BB一起行夜市，你都可以在網上下載她的相片，打印出來當自己影。（那些機會…😭😭😭）

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可以印《飯戲攻心2》中的明禎BB Cheki相（設計圖片）

（左）網上突然流傳數張指是Edan與明禎的照片(網上圖片) |

司徒夾帶表示圖中的其實是他，部Fujifilm EVO成日跟身（facebook截圖）

Edan揀女仔同揀相機都好有眼光，林明禎無論顏值及內涵都一等一好，而 Fujifilm instax mini EVO 機身設計一樣講究，似足古董菲林機，其可轉動「光圈環」亦能夠用來揀選鏡頭filter（比如魚眼鏡、雙曝光），有姿勢有實際。這部相機玩法跟一般富士Cheki機有點不一樣，按快門拍攝後映像會save入機內（需另購Micro SD卡），之後可以再揀filter（比如柔焦、復古色等等）、加字加框加emoji，最後才拉多一下模擬菲林機手把，將相片打印出來，analog感勁有文青feel。（市面售價港元$1,560至$1,800左右）

學Edan玩Fujifilm instax mini EVO，佢可以直接影明禎、我都可以印相。（設計圖片）

+ 3

100種filter組合

Fujifilm instax mini EVO有10x10 共100個filter拍照組合，以下就示範了10張試相，有魚眼鏡、黑邊、黑白、復古、雙重曝光、半格等玩法。

Fujifilm instax mini EVO有10x10 共100個filter拍照組合

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打印手機內相片／即影即有相直上IG

另一個好玩之處是可以打印手機拍攝的相片，還可以靠EVO機內一些簡易調色filter，處理好才打印。（但不能使用魚眼、散景等filter）。相對的，你亦可以將EVO打印過出來的相片，連白框原圖傳送的你的智能手機，一班人合照時可以sent給所有朋友，亦方便你直接將相片上載IG。