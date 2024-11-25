航空公司對於外置充電、相機鋰電池等有嚴格登機限制，不少網民出發前都會上網查詢，最近就有網民在「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」上載一張圖片，只見圖中一支疑似是「成人電動情趣用品」的棒狀電器，請教谷友能否寄艙登機！其特殊外形惹熱議．仍有網民認真回答，原來滿一個條件，「它」也可以登機。



外型奇怪電器能夠登機？網民：咁緊火？

網民上載相片中可見一支附有手柄、棒身呈波浪型的電器，非常之似一種貼身使用的成人情趣用品「電動肛塞棒」，吸引網民回應，甚至連紅人Matt Leung 都有畀笑笑。其他谷友回應：「以為會震」「咁緊火？」「想在飛機廁所用？」「帶條青瓜算啦」「小心過海關保安要你拎出黎解釋係乜😂」還有人警告日本海關嚴禁，更貼了相片回應，見到紙箱充公了大量相似的小電器，難道是太多日本人帶這東西去旅行，所以嚴正執法？😅

「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」fb群組圖片

「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」fb群組圖片

有人警告日本海關嚴禁，更貼了相片回應，見到紙箱充公了大量相似的小電器（「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」fb群組圖片）

達一條件可以上機

但放大相片細心一睇，原來這東西是一支「迷你波浪造型器」捲髮器😂，之後亦有網民認真回覆，指這類會發熱的美髮電品（如捲髮器／直髮夾），如在航機上使用，會對航機安全做成威脅，內置電池而且無法拆除的型號，絕對不可以手提／寄艙登機。如果想帶去外國，則可以選擇插電掣使用的型號。有網民指某些新的內置電池機種設有登機斷電模式，可以上機，但網民就提醒，若直接寄艙有可能被X光發現，阻礙行李寄運，有提上機的話也要看關員是否理解安全性，分分鐘還是會沒收，所以如非必要不建議帶去外國。

這東西是一支「迷你波浪造型器」美髮用品（「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」fb群組圖片）

Peach 樂桃航空圖片

（「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」fb群組圖片）

電動鬚刨可以上機

講開又講，女性注重髮型可能會想帶直髮夾去旅行，而男士常用的電動鬚刨是可以手提上機的，而非電動鬚刨，如非「可拆除刀片」的款式亦能上機。

芬蘭航空圖片

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