BLACK FRIDAY日本媽咪樂天買嬰兒玩具中伏｜BLACK FRIDAY購物又平又可能免運費，吸引大量網民衝動消費，更有不少古惑賣家，利用假像走欺騙買家。近日X有位日本媽咪出po呻，在樂天的黑色星期五優惠期買了一件看來相當不錯的嬰兒玩具，開箱一刻就知中伏，更將問題商品拍埋BB身邊合照，網民笑爆回應：「好似千與千尋個巨嬰😂」



苦主媽媽「みのり」@minori_3344 報稱為兩兒之母，平時最愛照顧家庭、晚上就飲飲啤酒輕鬆一下，但今次被騙就不一定受酒精影響，完全是無良賣家的騙照陷阱。首先「みのり」張貼了產品的宣傳照，可見玩具的尺寸相當大，還有一個外國嬰兒作尺寸比較，約有一張「BB椅上下」大。

X @minori_3344 戶口相片

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事主收到貨件，看看運輸啡盒尺寸就心知不妙，但仍然開箱：「可能係拆開幾件節省空間啫，砌好咪玩得囉！」誰知開箱後真的是被「呃尺」了，貨品大幅縮水，僅得成人掌心大小，拍埋小朋友身邊，似乎是給洋娃娃玩多過給BB玩，苦主表示這東西毫無吸引力，小朋友玩兩分鐘就掉埋一邊。

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網民笑言：「你唔畀人地個BB真係咁細個咩」「係咪你個仔係巨嬰呀」「みのり」都知大家只是說說笑化解她的不快，網民亦表示樂天市場有明顯規條，以圖片誤導尺寸屬於違規行為，可以直接聯繫樂天市場，也許可以提供退貨或退款，更建立舉報家店，用違規扣分去阻止他們欺騙下一個買家。最後，HK01建議在網購確認購買前，一定要多加留意商品尺寸、產地等資料，以免中伏。