森美訂酒店中伏流落大阪,一招確保成功訂房方法|去旅行訂好酒店﹑機票,對很多人來說都是理所當然的,可是有沒有試過明明已經訂好的酒店,到步後卻被說沒有預留到房間呢?近日,森美就在日本發現以上情況,早在一星期前在網上平台訂房,可是到步後才被平台通知沒有房間,讓他拿著行李非常狼狽。



早前,森美前往日本大阪旅行,早在一星期前已在網上訂酒店平台支付費用和確認預訂,可是在到達大阪當日的下午,卻收到平台的電郵指本來所訂好的房間沒有了,就算森美前往該酒店與職員爭論亦無果。

無奈在晚上十點,森美找遍附近大大小小的酒店也未能找到房間,唯一找到的居然在奈良,並把當刻的經歷拍片上載到社交媒體分享,道:「重點係我老婆都開始唔睬我,希望今晚搵到地方瞓啦!」﹑「星期六晚嘅大阪真係冇酒店有房,大酒店都冇,小酒店又係冇,親身去咗問幾間,全部爆曬,今晚去邊?」

(圖片來源:IG@sammy903)

幸好最後在其朋友的幫助下成功找到房間,同時也有不少網民﹑明星留言指,自己也曾遇過同類情況,早在訂房網店支付費用和收到該網站的確認電郵,可是到最後也被通知沒有房間,在外地措手不及。

記者實試在訂房網站發訊息,向酒店確認預訂情況

其實如果想避免以上情況,可以在平台訂房後,電郵該酒店直接確認房間情況。部分平台也提供內置的訊息功能,可以與酒店聯絡。以下提供查詢電郵的英﹑日文範本,只要填寫自己的資料,就能簡單快捷向酒店查詢:

電郵主題:Inquiry Regarding Room Reservation



Dear [酒店名] Team,

I hope this message finds you well.



I am writing to confirm whether my room reservation has been successfully made under the following details:



Name: [訂房人名字]

Date of Check-in: [入住日]

Date of Check-out: [退房日]

Reservation Number (if available): [預訂號碼(如有)]

Contact Information: [聯絡電郵/手機號碼]



Please let me know if my reservation has been confirmed or if there are any further steps I need to take.



Thank you for your assistance, and I look forward to your reply.



Best regards,

[送件人名字]

[聯絡資料]



電郵主題:予約確認のお願い



[酒店名] ご担当者様

お世話になっております。



下記の内容で予約が確定しているかどうか確認させていただきたく、メールを差し上げました。



名前: [訂房人名字]

チェックイン日: [入住日]

チェックアウト日: [退房日]

予約番号 (if available): [預訂號碼(如有)]

連絡先: [聯絡電郵/手機號碼]



予約が確定しているか、または追加の手続きが必要かどうか、お知らせいただければ幸いです。



お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。



敬具

[送件人名字]

[聯絡資料]