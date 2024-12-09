中山美穗疑因熱休克逝世｜選購家電保暖三寶：電熱毯、暖風機、浴室寶 保平安｜日本女星中山美穗12月6日於家中浴缸意外身亡，據日媒報導，初步推斷意外成因為「熱休克」引至失神暈倒溺水。本文將解釋熱休克與中暑的分別，並有專家指，冬日的浴室意外發生機會高，為家中引入家電「保暖三寶」的確有利家居安全，並非商戶促推銷手法。



中山美穗。（ig@中山美穗）

心血管病患者浸浴要小心「熱休克」

「中暑」比較常聽到，指的是人體在高溫環境下，無法有效調節體溫，引發出現不適症狀。而較少接觸到的「熱休克」，則是指人從冷空間進入溫暖空間時，血壓急劇上升，引發腦中風或心肌梗塞症狀；心臟周邊血管放鬆，血液難以回流，引發心肌梗塞及中風。如天氣寒冷時忽然跳進高溫熱水，就很容易出事。有專家指，完全浸入熱水前、先用小盤子在身上淋些熱水，等身體先適應一下。如果心血管患者或長者，浸泡熱水水溫不應高過40℃，更不應該單獨浸浴。

日劇《南君的戀人》劇照

三韓國老翁浸溫泉「熱休克」身亡

港人去日本自由行，也常常會去大眾浴場或溫泉，其實亦應該小心。根據2023年《韓民族日報》報導，就有3個韓國高齡旅客在九州別府、北海道札幌浸溫泉時因熱休克死亡。所以以上安全指南，對於準備浸溫泉的旅客同樣適用。不過專家亦指泡熱水浴本身對一般人身體健康有益，能降低心血管患病機會，只要做好事前準備，不需要過度擔憂。

專家指泡熱水浴本身能降低心血管患病機會，只要做好事前準備，不需要過度擔憂。（日劇《偽證破解家》劇照）

冬天選用「保暖三寶」保平安

此外，專家建議家中可購入3種家電「保暖三寶」：電熱毯、暖風機、浴室寶（外國專家亦推薦加熱廁板、不過香港非家家適用），注意保暖以保障家人安全（尤其有心血管病患者／長者的家庭）。不少人進入浴室準備洗澡時已經在打冷震，可見體溫及室溫都略低，如忽然馬上以高溫熱水沖洗／浸洗，可能會令血管收縮、導至身體不適，如果事前先用「暖風機」將浴室加熱，就可減少危險。另外還可選購暖爐維持整個家居溫度，如想節省電費，可考慮選用電熱毯，暖一整晚的電費只是開暖爐40分之1，非常慳錢。

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注意：日方傳媒根據死者被發現時倒臥在水仍未冷的浴缸、遺體呈坐姿等客觀情報，向專家查詢後，估計中山美穗本來正開始浸浴，且水溫本來相當高，才推斷事故起因為「熱休克」，中山美穗真正死因仍需等日本警方正式發表。不過本文資訊對一般家庭冬日保暖、維持健康仍有很大參考價值。

