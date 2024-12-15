電暖爐別直接開　2錯誤行為易走火　1動作能省電且令電器更耐用

隨著天氣逐漸轉涼，許多民眾開始會使用電暖爐取暖抗寒，不過，若電暖爐不謹慎使用，可能會帶來許多風險，除了因放置於易燃物附近而導致火災，也有可能因通風不良導致一氧化碳中毒，對此，台電粉專分享3招安全使用電暖爐的重點。



天氣冷電暖爐千萬別直接開！

台電分享3招安全使用電暖爐的重點：

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1. 與周圍保持1公尺以上距離

與周圍保持1公尺以上距離（unsplash@e24）

台電提醒，使用電暖爐取暖時，需多留意擺放位置，一定要與寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，台電也叮嚀，不可用電暖爐烘乾衣物或棉被，並避免睡覺時電暖爐靠床太近，以防棉被接觸到電暖爐，導致引燃起火。

2. 使用獨立插座

使用獨立插座（unsplash@kelly-sikkema）

台電提醒，電暖爐消耗的功率較大，屬高功率家電，應使用獨立插座，避免用延長線，或是與其他家電共用插座。

3. 記得定時或於入睡前關閉電源

記得定時或於入睡前關閉電源（unsplash@clint-patterson）

台電建議，入睡前或不用時，將電暖爐電源關閉或拔掉插頭，避免熟睡後電暖爐仍持續加溫或長時間運轉，造成危險。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：天氣冷電暖爐千萬別直接開！台電曝2NG動作容易走火，1招省電又延長電器壽命】