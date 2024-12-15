電暖爐別直接開 2錯誤行為易走火 1動作能省電且令電器更耐用
撰文：風傳媒
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隨著天氣逐漸轉涼，許多民眾開始會使用電暖爐取暖抗寒，不過，若電暖爐不謹慎使用，可能會帶來許多風險，除了因放置於易燃物附近而導致火災，也有可能因通風不良導致一氧化碳中毒，對此，台電粉專分享3招安全使用電暖爐的重點。
天氣冷電暖爐千萬別直接開！
台電分享3招安全使用電暖爐的重點：
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1. 與周圍保持1公尺以上距離
台電提醒，使用電暖爐取暖時，需多留意擺放位置，一定要與寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，台電也叮嚀，不可用電暖爐烘乾衣物或棉被，並避免睡覺時電暖爐靠床太近，以防棉被接觸到電暖爐，導致引燃起火。
2. 使用獨立插座
台電提醒，電暖爐消耗的功率較大，屬高功率家電，應使用獨立插座，避免用延長線，或是與其他家電共用插座。
3. 記得定時或於入睡前關閉電源
台電建議，入睡前或不用時，將電暖爐電源關閉或拔掉插頭，避免熟睡後電暖爐仍持續加溫或長時間運轉，造成危險。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：天氣冷電暖爐千萬別直接開！台電曝2NG動作容易走火，1招省電又延長電器壽命】