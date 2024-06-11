家電｜洗碗機值得買？兩大加分功能令人愛不釋手　性價比產品推薦

在歐美發達國家，洗碗機的普及率一直都挺高的，大部分家庭都有，而且使用率也很高。 而在中國，這項數據在這兩年約為 3%-5%，幾乎沒有多少家庭願意使用。 各種原因無非兩：貴、不了解。



洗碗機到底好不好用，應不該買？ 到底該買哪一種？ 貴不貴？ 今天就簡單的討論討論這幾個問題。 如果你也對洗碗機有興趣，不妨一起來看看！

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1）洗碗機分4類，常見的還是嵌入式

洗碗機可分為桌上型、嵌入式、水槽式和整合式四種。

桌上型洗碗機，可容納的餐具較少，一般最多可放置 6 套餐具，適合三口之家等人少的家庭或個人使用。

嵌入式洗碗機，算是目前最主流的洗碗機款式，一般為 10 套以上的容量，最多可放置 16 套左右，不管是大小家庭都可以使用。

水槽式洗碗機其實也算是嵌入式中的一種，不過它是「上開口」，容量與普通嵌入式一樣。

整合式洗碗機，全名是整合式水槽洗碗機，是將水槽、洗碗機、淨水器等多種廚電廚具整合在一起的一種廚電，但是現有的產品我個人體驗後 只能說一言難盡，溢價也較高，不建議選擇。

2）洗碗機真的花水又費電嗎？

先說結論：自來水用量、電用量，成本都非常低。 費的東西是洗碗鹽、亮碟劑等。

先看用水、用電：與手洗不同，洗碗機能夠同時清洗所有的餐具，而且分階段循環用水，每個階段使用同一批水流、超高的水壓，對碗筷進行反覆的沖洗。 所以耗水量其實非常少，每次清潔使用的水量僅相當於手洗的一半左右，整體用水量是低於手洗的。

換個你好理解的解釋：洗碗機靠的是大水壓沖刷污漬，不需要用太多水。

耗電方面，依照標準模式來說，6套餐具容量洗碗機耗電量大概在0.65度電左右。 10套餐具以上的耗電量在1度電左右。 因此洗碗機的這點耗電量跟省時省力比起來真的不算什麼。

那洗碗機洗碗，真正成本高的部分在哪裡呢？ 其實就是洗碗鹽、亮碟劑等。 這些東西相當於手洗時的洗潔精，每隔一段時間就需要添加一次。 如果想要偷懶，也可以使用多合一的洗碗凝珠，成本大約是 1 元每顆左右。

天長日久下來，洗碗鹽、亮碟劑、洗碗凝珠等的開銷反而比水費、電費更多~

3）洗碗機不只洗碗，除菌烘乾也在行

洗碗機如果只能洗碗，那多多少少有點浪費了！ 那麼大的機器，難道不能身兼數職嗎？ 簡單來說，洗碗機還具備的功能主要就是烘乾、除菌。

烘乾是個實用的功能，畢竟誰也不想裝滿餐具的櫥櫃變成魚池。 現在洗碗機的烘乾方式多種多樣，不過我們完全可以概括為三種，即高溫烘乾、熱風烘乾、冷凝烘乾。

簡單來講，高溫烘乾是利用洗碗機內的高溫蒸發餐具表面水汽，你可以理解為蒸桑拿；熱風烘乾則是用吹出來的熱風蒸發水分，你可以把它看做吹頭髮；冷凝 烘乾，就相當於有個空調的冷凝器在進行熱交換。 在烘乾效果方面，熱風烘乾是最好的，這一點想必大家僅憑工作原理也能猜想的到，大家在選購時要著重注意。

在消毒/除菌方面，洗碗機是透過70/80℃左右的高溫水流和高溫蒸氣對餐具進行除菌，對一些有害菌，如大腸桿菌、葡萄球菌會產生威脅，但是對於某些耐高溫 的病菌卻無法發揮作用，所以客觀來講，雖然洗碗機並不能說是真正意義的消毒，但仍能起到除菌的作用。

順帶一提，有的消毒殺菌是用的紫外線。 紫外線這種的殺菌效果，筆者不予置評。 換個說法：能不能照到碗筷、照射時間有多長都不說，殺菌真的能搞定嗎？

4）有沒有值得買的性價比洗碗機？

值得推薦的型號其實很多，美的GX1000pro/RX600Pro、方太 V6、海爾 W5000、西門子全能倉 Pro、老闆 F80D、華帝 ID10 都還可以。大家別帶有色眼鏡看品牌，國內的洗碗機真的不差！

美的RX600Pro，雙十一 4K 以內可入手，洗消烘存四合一，105°C 熱風烘乾，6 種清潔模式，DASM+雙壓變速，閉眼入。

方太 V6，稍微有點貴，雙十一入手價格 5K 左右，15 套容量，雙環流烘乾，5 個清潔模式，主要是高能量氣泡洗+三維環流洗，清潔效果沒話說。

華帝 ID10，也是熱門型號，三層噴淋去漬，強效消毒除菌，三風道全局烘乾，整體來說算是一個小標桿的性能，也值得推薦。 雙十一入手也是4K左右。

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