家電｜選購暖爐的4大重點你要知　三個安全保護機制絕不能忽視

挑選暖爐，除了依照室內空間大小和預算等因素加以考量、挑選產品後，下單前也別忘了留意暖爐是否具有安全防護機制，以免防寒不成、反倒釀成意外。



隨著科技日新月異，有些新暖爐機種也因應趨勢結合IoT物聯網，打造更智能、便捷的操作應用，整體使用下來更是加分！當然，日後的正確、安全使用觀念也千萬不可少！

下文就來為大家整理購入暖爐前後，其它值得留意的重點

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1. 安全保護機制莫忽視

每到冬天，電視上不時有暖爐使用不慎導致祝融火警的新聞，因此，選購暖爐時也必須挑選具有「安全維護」設置的機種，當中，「防傾倒裝置」、「限溫器」與「溫度保險絲」可謂暖爐三大保護功能。而防傾倒裝置簡單來說，就是能在使用時遇到地震或是孩童不小心踢到電線導致暖爐傾倒時自動斷電，避免電線走火或是持續加熱造成易燃物起火的狀況。

而限溫器的主要用途是偵測到機體異常高溫時，自動啟動斷電保護安全，待冷卻后即可重新使用；至於搭載溫度保險絲的電暖器，則是可以在未正常保養或操作不當狀況下，導致電暖器本體熱度異常升高，這時內部感測器將會自動斷電，停止電暖器運轉。

2. 功率輸出、定時器更加分

選擇有定時器的暖爐會更佳（unsplash@towfiqu-barbhuiya）

為了讓暖爐在各種不同溫度下都能維持最舒適的效果，選購前也可稍加留意暖爐是否具備輸出功率調節設計，一般來說，暖爐會有不同的段數選擇，而數值最高的模式代表會達到最高輸出功率，進而提供最高溫度，讓使用者可以依照室溫自行細部調整、選擇合適的溫度，不必擔心使用後太熱的問題，此外，有些暖爐也具有恆溫功能，到達設定的溫度後，便會停止加熱，將空間維持在最舒適的狀態。

除此之外，假如使用者多數的使用情境是睡前使用，溫暖臥房好入眠，那麼為了防止忘記關閉暖爐或一不小心睡著的情形，選擇搭載可「定時關機」功能的電暖器也能增加使用的便利性，這類機種會在機身上設置定時器或旋鈕，按下開關或設定完成後，電暖器就會在時間一到自動關機。

3. App遠端操控省時省力

選擇有搖控的暖爐會更方便（unsplash@andrey-matveev）

市面上有愈來愈多智能暖爐可供選擇，透過物聯網科技，只要先在雙平台下載好專屬應用程式，透過簡單設定讓機器連上家中 Wi-Fi，就能輕鬆使用 App 遠端控制，例如說利用遠端開啟功能，讓用戶到家前，就先讓整個家溫暖起來，不過由於暖爐本身是一個需要特別注意使用安全的家電用品，因此，若經常需要使用遠端開啟功能，事前必須確認它的周邊沒有易燃物品。

另外，App 裡可能也會整合其它實用功能，像是24H預約啟動或關閉，甚至少部分還支援 Google Assistant 和 Siri 等智能語音控制，動口不動手調整溫度或定時都沒問題，讓操作更人性化。

4. 商品經合格檢驗、養成正確使用觀念

不管想透過哪一種暖爐保暖，購買前，請找一找是否貼了「商品檢驗標識」，由於未經檢驗合格之暖爐具往往安全性不足，具有潛在的危險性，讀者們在選購及使用暖爐等電暖器具時，都應特別留意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格，如：電壓、消耗功率及型號等各項標示是否清楚，才能買的有保障、用的也放心。

最後，筆者也要不厭其煩的提醒讀者們，養成正確使用暖爐的觀念，現階段除了葉片式和部分石墨烯暖爐可懸掛衣物暖衣、烘衣之外，其餘暖爐都皆應避免覆蓋，且應與易燃物品保持距離。另因應這類產品通常耗電量較高，記一定要使用單一電源插座，不要使用延長線，避免跳電或是電線走火的意外。

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