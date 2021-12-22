冬天長開電暖爐令電費持續暴增　原來這家電的換熱效率更高更省電

在中國的冬天，北方的小夥伴家裏有暖氣可以驅擋嚴寒，但是南方的小夥伴可就慘了，家裏不僅陰冷，就連洗個襪子晾乾的速度都變慢了，實在冷也只能靠電暖氣取暖了。但是你有沒有發現開電暖爐的日子裏，家中的電費猛漲。



為什麼電暖爐會如此的耗電，所有電暖爐的加熱方式都是通過將電能轉化成熱能，直接生產熱量，再通過氣流循環或者電熱輻射等方式傳導熱量。

▼▼▼點擊圖片放大看，了解電暖爐的製熱方式，原來比空調耗電更多！▼▼▼

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大部分的電暖爐功率低則千瓦，高可突破兩千瓦。這是一種什麼概念？一千瓦用電器使用一小時耗電量為一千瓦時，也就是一度電，我們取一個中間值1500瓦，假設一天只全天使用12小時，耗電量也高達18度，以港島區每度電1.264元計算，一天需要花費22.7元，月耗電量接近700元。

如果按照一天使用24小時計算，月耗電量直接飆升至1400元！不上班長期在家導致打開電暖爐時間翻倍是耗電劇增的一個原因。

但問題的關鍵還不在於此，前面我們已經說了，電暖爐的製熱方式是——直接生產熱量，這就導致了1份電能最多只能轉換成1份熱能。即1500瓦電暖爐工作1小時最多只能產生1500瓦製熱量，但實際上電能轉化為熱能會有一定的折扣，最終製熱量可能還要打個折扣。

結論來了，電暖爐加熱方式決定了換熱效率最多為1:1，再怎麼省電也只能無限接近1，不管是什麼電暖爐，都不會省電！

跟電暖爐比起來，冷暖分體式空調的換熱效率就高太多了，以市面上某款空調為例，相比起電暖爐1：1的換熱效率，這款空調的換熱效率高達1:3.79，1320瓦的該款空調工作1小時，即可產出5000瓦製熱量！轉化效率直接秒翻電暖爐。原本你需要打開4個小時的電暖爐才能讓房間升温至合適，打開空調，只需要一個小時多一點點。

如果按照之前假設的電暖爐日使用12小時，製熱量為1500瓦換算，使用這台空調只需要3.6小時便可輸出相同製熱量，總耗電量為4.752度，日花費僅6元，可怕嗎？

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