九陽Joyoung新品抵港，智能豆漿機去嘌呤自動清潔＋0塗層IH電飯煲｜在中國國內知名的智能家電煮食品牌Joyoung九陽，一向在健康飲食電器研發上一直處於行業領先地位。今次Joyoung九陽首次正式為香港市場推出全自動多功能養生豆漿機以及0塗層IH電飯煲，為用家帶來更健康、更營養優質體驗。



今次主打的「全自動多功能養生豆漿機」採用變頻輕音摩打設計，噪音低至35dB，遠低於傳統豆漿機的70-80dB水平，讓製漿過程悄無聲息，就算在晚上預設時間製豆漿都不會因為嘈音而騷擾睡眠。同時Joyoung九陽機身設計亦十分，包括2.3mm加厚內膽、四葉立體鋼刀、摩打隔音裝置等，整體噪音更減低82%。除了靜音外，智能全自動多功能豆漿機更採用Joyoung九陽專利的低嘌呤技術，在製作豆漿的過程中達到2段恆溫脫嘌呤，每100g豆漿的嘌呤含量可降低56%至低於12mg，大大減輕用家的尿酸攝入。此外，這款豆漿機還應用了Joyoung九陽專利的99微米熬煮技術，可將豆漿顆粒從345微米細到99微米，提升了豆漿的濃郁香醇，以及高達122%的可溶性蛋白質增幅。用家既能享用營養豐富的豆漿，同時亦能享受到更順滑細致的口感。

九陽Joyoung智能豆漿機

超大屏幕可作不同的設定

另外，除了豆漿外，亦可以利用WeChat小程式與機身連接，然後再選擇不同的食譜，如豆腐花、綠豆沙，甚至油麥菜豆漿亦都可以自動製作（記者試飲過比想像中更美味），非常方便。

利用WeChat小程式可連結豆漿機後，隨時加入不同食譜。

今次亦推出第 2 代 0 塗層多功能 IH 電飯煲，新機採用0塗層醫用級不銹鋼內膽，其硬度較傳統電飯煲提升3.5倍，更耐磨更耐腐蝕。同時內膽更採用專利風冷水潤膜不粘技術及點陣微坑水潤膜技術，令米飯不易粘鍋，清洗也更輕鬆。而且採用IH電磁加熱，結合電熱環繞加熱及頂部加熱的設計，可均勻分散熱量，讓米飯更好入味。在烹調結束前的風冷降溫過程中，更可讓米粒驟縮，呈現出更佳的口感勁道。

第 2 代 0 塗層多功能 IH 電飯煲

全自動多功能養生豆漿機：$2,388

第 2 代 0塗層多功能 IH 電飯煲：$1,988